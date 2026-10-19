Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke, CNBC-e canlı yayınında Borsa İstanbul'un görünümünü, yaklaşan faiz kararını, MSCI'nın Türkiye değerlendirmesini ve üçüncü çeyrek bilanço sezonunu değerlendirdi.

BIST 100 endeksinde satış baskısının devam ettiğini belirten Ekeke, faiz kararı ve şirket bilançolarının piyasanın kısa vadeli yönü açısından belirleyici olabileceğini ifade etti.

BIST 100'DE 11.400 PUAN KRİTİK DESTEK

Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan satışların ardından teknik seviyelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekeke, 11.400 puanın BIST 100 endeksi için kritik destek konumunda olduğunu söyledi.

Endeksin bu seviyenin üzerinde tutunup tutunamayacağının haftanın geri kalanındaki piyasa hareketleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Daha önce 12.400 puan seviyelerini olası dip bölgesi olarak değerlendirdiğini hatırlatan Ekeke, son gelişmelerle birlikte borsadaki satış baskısının derinleştiğine işaret etti.

Ekeke, yaklaşan TCMB faiz kararı ve üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının desteğiyle endekste yukarı yönlü tepki hareketlerinin görülebileceğini değerlendirdi.

TCMB'DEN 200 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Ekim Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin beklentisini paylaşan Ekeke, 200 baz puanlık faiz indirimi öngördüğünü belirtti.

Faiz indirimlerinin piyasalarda olumlu bir etki oluşturabileceğini ve kredi koşullarının kademeli olarak rahatlamasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Ekeke, harcama eğilimlerinde gözlenen zayıflamanın dezenflasyon sürecini destekleyebileceğini, jeopolitik gerilimlerde olası bir azalmanın ise 2027 yılında TCMB'nin politika alanını genişletebileceğini söyledi.

BORSADA BU 3 SEKTÖRE DİKKAT ÇEKTİ

Ekeke, faiz indirim sürecinden olumlu etkilenebilecek sektörlere ilişkin değerlendirmelerinde üç alanı öne çıkardı.

Bankacılık: Faiz indirimlerinin finansman koşullarını ve bankaların faaliyet ortamını destekleyebileceğini değerlendirdi.

Faiz indirimlerinin finansman koşullarını ve bankaların faaliyet ortamını destekleyebileceğini değerlendirdi. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO): Finansman maliyetlerinin gerilemesinin sektör açısından olumlu olabileceğine işaret etti.

Finansman maliyetlerinin gerilemesinin sektör açısından olumlu olabileceğine işaret etti. Petrokimya: Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında olumlu performans beklediğini belirtti.

Buna karşılık perakende sektöründe yılın dördüncü çeyreğinde bozulma yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Havacılık sektöründe ise güçlü operasyonel verilere rağmen yüksek petrol fiyatlarının şirketlerin kârlılığını baskılayabileceğini ifade etti.

MSCI DEĞERLENDİRMESİ YABANCI YATIRIMCILARI ETKİLEYEBİLİR

MSCI'nın Türkiye piyasalarına yönelik değerlendirmesine de değinen Ekeke, kuruluşun beklediğinden daha temkinli bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

Kasım ayında daha olumlu bir değerlendirme beklediğini ancak sürecin haziran ayına ötelendiğini belirten Ekeke, uluslararası yatırımcıların düzenleyici adımların piyasa üzerindeki sonuçlarını görmek istediğini ifade etti.

MSCI'nın özellikle fiyat oluşumlarına yönelik müdahaleler ve piyasalar arasındaki dengenin yeniden sağlanmasına odaklandığını belirtti.

Ekeke'ye göre bu belirsizlik, bankacılık ve holding hisselerine yönelik yabancı yatırımcı alımlarının gecikmesine neden olabilir.

BİLANÇO SEZONUNDA BORÇLULUK UYARISI

Borsa İstanbul'da üçüncü çeyrek bilanço dönemine ilişkin beklentilerini de paylaşan Ekeke, şirketlerin yüksek finansman ve personel maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Geçmiş dönemlerde güçlü bilanço açıklayan şirketlerin toplam içindeki payının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde kaldığını hatırlatan Ekeke, yeni bilanço döneminde özellikle borçluluk yapılarının incelenmesi gerektiğini söyledi.

Şirketlerin finansman yükümlülüklerini karşılama kapasitesinin, açıklanan net kâr rakamları kadar önemli olabileceğini değerlendirdi.

Ekeke'nin açıklamaları, BIST 100'de 11.400 puan seviyesinin, TCMB faiz kararının ve üçüncü çeyrek bilançolarının önümüzdeki süreçte piyasanın yönü açısından belirleyici başlıklar olabileceğine işaret etti.

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