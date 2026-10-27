Borsa İstanbul'da işlem gören Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS), yatırımcılarını yakından ilgilendiren bir sermaye artırımı kararı aldı. Şirket, mevcut sermayesini yüzde 100 oranında bedelli artırarak ikiye katlamayı planladığını duyurdu.

ÇEMAŞ SERMAYESİNİ 1,58 MİLYAR TL'YE ÇIKARACAK

Çemaş Döküm'ün 26 Ekim 2026 tarihli yönetim kurulu kararına göre, şirketin 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 791 milyon TL'lik çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 791 milyon TL artırılarak 1 milyar 582 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

Şirket, sermaye artırımı kararının sürdürülebilir kârlılık hedefine ulaşmak ve finansal borçlarını azaltmak amacıyla alındığını belirtti.

MEVCUT ORTAKLARIN RÜÇHAN HAKKI KISITLANMAYACAK

Sermaye artırımı kapsamında 1 TL nominal değerli toplam 791 milyon adet yeni pay ihraç edilecek.

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Rüçhan hakları, 1 TL nominal değerli her pay için 1 TL fiyat üzerinden kullandırılacak.

Yeni pay alma hakkı kullanım süresi ise 15 gün olarak belirlendi. Sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi durumunda kullanım süresi izleyen ilk iş günü akşamına kadar uzatılacak.

SATILMAYAN PAYLAR İÇİN NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan paylar, nominal değerinin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul'da oluşacak fiyattan 2 iş günü süreyle halka arz edilecek.

Halka arzın ardından satılamayan paylar ise ilgili SPK düzenlemesi kapsamında 6 iş günü içerisinde iptal edilecek.

SPK ONAYI BEKLENECEK

Yönetim kurulu, sermayenin 1 milyar 582 milyon TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve diğer yetkili kurumlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Bedelli sermaye artırımının gerçekleştirilebilmesi için gerekli yasal sürecin tamamlanması gerekiyor. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı.

IŞIKLAR HOLDİNG'DEN ÇEMAŞ PAYLARINDA 14 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ALIM

CEMAS hisselerine dair bir diğer gelişme ise günlerdir devam eden IEYHO alımları oldu. Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), iştiraki Işıklar Holding'in Çemaş Döküm (CEMAS) hisselerindeki alımlarını sürdürdüğünü duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Işıklar Holding, 26 Ekim 2026 tarihinde 50 bin adet CEMAS payını toplam 118 bin 290 TL karşılığında satın aldı. İşlem sonrasında şirketin Çemaş'taki pay oranı yüzde 11,65'ten yüzde 11,66'ya yükseldi.

KAP kayıtlarına göre, Işıklar Holding 7-26 Ekim tarihleri arasında 14 işlem günü üst üste Çemaş hissesi satın aldı.

Söz konusu dönemde toplam 1 milyon 650 bin adet pay için 4 milyon 854 bin 103 TL ödeme gerçekleştirildi. Bu alımlarla Işıklar Holding'in Çemaş sermayesindeki payı yüzde 11,45'ten yüzde 11,66'ya yükseldi.

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