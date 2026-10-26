Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından faaliyetleri geçici olarak durdurulan Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den yeni açıklama geldi. Şirket, 26 Ekim 2026 tarihinde vadesi dolan 400 milyon TL nominal tutarlı finansman bonosunun anapara ve faiz ödemelerini tamamladığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılan bilgilere göre yatırımcılara toplam 481 milyon 506 bin 800 TL ödeme gerçekleştirildi.

BULLS YATIRIM 481,5 MİLYON TL'LİK ÖDEMEYİ TAMAMLADI

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., daha önce ihraç ettiği finansman bonosunun itfasına ilişkin KAP bildiriminde bulundu.

Şirketin 4 Mayıs 2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara sattığı, TRFBLLYE2626 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi 26 Ekim'de sona erdi.

175 gün vadeli finansman bonosunun 400 milyon TL'lik anapara ödemesi tamamlandı. Bono için ayrıca 81 milyon 506 bin 800 TL tutarında faiz ödemesi yapıldı.

Böylece toplam ödeme 481 milyon 506 bin 800 TL'ye ulaştı.

YÜZDE 42,50 FAİZLE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

KAP bildirimine göre söz konusu bono, yıllık yüzde 42,50 basit faiz ve yüzde 47,23 bileşik faiz oranıyla ihraç edilmişti.

Yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılan borçlanma aracının ihraç ve vade bilgileri şöyle:

Nominal tutar: 400 milyon TL

400 milyon TL Vade: 175 gün

175 gün İhraç tarihi: 4 Mayıs 2026

4 Mayıs 2026 İtfa tarihi: 26 Ekim 2026

26 Ekim 2026 Yıllık basit faiz: %42,50

%42,50 Faiz ödemesi: 81.506.800 TL

81.506.800 TL Anapara ve faiz toplamı: 481.506.800 TL

SPK FAALİYETLERİNİ GEÇİCİ OLARAK DURDURMUŞTU

Bulls Yatırım'ın bono ödemesi, şirketin sermaye piyasası faaliyetlerinin SPK tarafından geçici olarak durdurulmasının ardından geldi.

SPK'nın 20 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda şirketin faaliyetleri 21 Ekim saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durdurulmuştu.

Bulls Yatırım, daha önce yaptığı açıklamada sermaye yeterliliği taban açığı oluştuğunu, söz konusu açığın özkaynak açığı olmadığını ve alacaklarının yükümlülüklerini karşılayacak düzeyde bulunduğunu belirtmişti.

Şirketin son KAP bildirimiyle birlikte 26 Ekim vadeli finansman bonosuna ilişkin anapara ve faiz ödemelerinin gerçekleştirildiği açıklandı.

Ancak bu ödeme, şirketin geçici faaliyet durdurma kararının kaldırıldığı anlamına gelmiyor.

5,35 MİLYAR TL'LİK İHRAÇ TAVANI BULUNUYOR

KAP bildiriminde Bulls Yatırım'ın ilgili borçlanma aracı ihraç tavanının 5 milyar 350 milyon TL olduğu da belirtildi.

26 Ekim'de itfası tamamlanan 400 milyon TL nominal tutarlı finansman bonosu, bu ihraç limiti kapsamında yer alıyor.

Şirketin açıklaması yalnızca söz konusu bono için gerçekleştirilen ödemeyi kapsıyor.

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