Araç sahiplerinin gözden kaçırdığı borçlar ve araç kayıtlarındaki hukuki kısıtlamalar ciddi sorunlara yol açabiliyor. Ödenmemiş vergi, trafik cezası ve HGS geçiş cezası borçları araç muayenesini engelleyebilirken, hakkında yakalama kararı bulunan araçlar trafik denetimlerinde muhafaza altına alınabiliyor. Sürücüler, araçlarına ilişkin haciz ve hak mahrumiyeti bilgilerini e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor.

BU BORÇLAR ARAÇ MUAYENESİNİ ENGELLİYOR

Araç muayenesi öncesinde yalnızca aracın teknik durumu değil, borç ve sigorta bilgileri de kontrol ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklamalarına göre muayene öncesinde şu kontroller yapılıyor:

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu

Trafik para cezası borcu

HGS geçiş ücreti cezası borcu

Zorunlu trafik sigortası

Vadesi geçmiş ve muayeneye engel oluşturan borçların bulunması durumunda muayene işlemi gerçekleştirilemiyor.

HACİZ VE YAKALAMA KAYDI AYNI ANLAMA GELMİYOR

Araç üzerinde haciz bulunması ile yakalama kararı olması farklı hukuki sonuçlar doğuruyor.

Haciz kaydı, aracın üzerinde bir alacak nedeniyle hukuki kısıtlama bulunduğunu gösteriyor. Ancak tek başına her haciz kaydı, aracın otomatik olarak trafikten çekileceği veya muayene edilemeyeceği anlamına gelmiyor.

Yakalama kaydı bulunan araçlar ise trafik denetimlerinde tespit edildiklerinde muhafaza altına alınabiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, icra müdürlükleri tarafından yakalama şerhi işlenen araçlara el konulması halinde araçlar otoparka çekiliyor ve ilgili icra müdürlüğüne bilgi veriliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

Araçlarında haciz, rehin veya başka bir hukuki kısıtlama olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra "Adıma Tescilli Araç Sorgulama" hizmetinin açılması gerekiyor.

Araç bilgileri bölümünde hak mahrumiyeti bulunup bulunmadığı görüntülenebiliyor. Kısıtlama bulunması halinde ilgili detaylar incelenebiliyor.

ARAÇTA YAKALAMA KAYDI VARSA NE YAPILMALI?

Aracında yakalama kaydı bulunduğunu öğrenen vatandaşların, kararın hangi kurum veya icra dosyası kapsamında verildiğini belirlemesi gerekiyor.

İlgili icra müdürlüğü veya yetkili kurumla görüşülerek borcun ve yakalama kararının kaldırılması için gereken işlemler öğrenilebiliyor.

Borç ödense bile araç üzerindeki kaydın kaldırıldığının sistem üzerinden kontrol edilmesi önem taşıyor.

MUAYENE ÖNCESİNDE BORÇLARINIZI KONTROL EDİN

Araç sahiplerinin muayene randevusu öncesinde vergi, trafik cezası, HGS ve trafik sigortası bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Özellikle geçmiş dönemlerden kalan ve unutulan borçlar, muayene sırasında işlem yapılmasını engelleyebiliyor.

Bununla birlikte, her icra takibinin veya haciz kaydının doğrudan araç muayenesini durdurduğu yönünde genel bir kural bulunmuyor. Araç üzerindeki hukuki kısıtlamalar ile muayeneye engel borçların ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.