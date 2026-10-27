Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı işsizlik oranlarını açıkladı. İşsizlik oranı yüzde 8,4'e yükselirken işsiz sayısı ise 2 milyon 967 bine ulaştı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Emek ve insan odaklı politikalarımızı merkeze alarak eğitim-istihdam bağlantısını artıran, beceri süreçlerini güçlendiren, dijital ve yeni nesil teknolojilerde yaşanan değişimlere de uygun politikalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"İŞSİZLİK ORANI 41 AYDIR TEK HANEDE"

Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bu yılın Eylül ayında işsizlik oranı aylık bazda artmasına rağmen, geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak %8,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 41 aydır tek haneli seviyelerde seyrini devam ettiriyor.

Aynı dönemde; istihdam sayısı 32 milyon 445 bin kişi, istihdam oranı %48,3 olarak gerçekleşti. İşgücü sayısı 35 milyon 412 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise %52,7’ye ulaştı.

Emek ve insan odaklı politikalarımızı merkeze alarak eğitim-istihdam bağlantısını artıran, beceri süreçlerini güçlendiren, dijital ve yeni nesil teknolojilerde yaşanan değişimlere de uygun politikalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin çalışma hayatını şekillendirecek birçok hamlemizi ekonomi yönetimimiz ve sosyal paydaşlarımızla tam bir uyum içerisinde hayata geçirmeye devam edeceğiz."