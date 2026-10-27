Matriks Haber’in 29 banka ve aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği Ekim 2026 enflasyon anketinde, aylık TÜFE artış beklentisi yüzde 2,40 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,50 seviyesinde sabit kalırken, yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,60’ya geriledi.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,40

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Kasım 2026’da açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileri öncesinde piyasa beklentileri şekillendi. Matriks Haber anketinde, ekim ayı TÜFE verisi için tahmin paylaşan 21 kurumun medyan beklentisi aylık yüzde 2,40 oldu.

Ekonomistlerin ortalama tahmini aylık enflasyonda yüzde 2,33, yıllık enflasyonda ise yüzde 29,44 olarak hesaplandı. Aylık enflasyon tahminleri yüzde 1,90 ile yüzde 2,70 arasında değişirken, yıllık beklentiler yüzde 28,89 ile yüzde 29,90 aralığında yer aldı.

Eylül ayında TÜFE aylık yüzde 1,84 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak açıklanmıştı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Enerji, gıda, alkollü içecekler, tütün ürünleri ve altın hariç hesaplanan C Endeksi için ankete katılan 10 ekonomistin ekim ayı medyan beklentisi aylık yüzde 2,20, yıllık yüzde 28,45 oldu.

C Endeksi’nde 2026 yıl sonu beklentisi yüzde 28,50 ile değişmezken, 2027 yıl sonu tahmini yüzde 25,70’ten yüzde 24,00’e geriledi.

2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ SABİT KALDI

Ankete katılan 26 ekonomistin tahminlerine göre, 2026 yıl sonu TÜFE medyan beklentisi yüzde 29,50 seviyesinde sabit kaldı. Yıl sonu tahminleri yüzde 29,00 ile yüzde 32,00 arasında değişti. Önceki ankette bu aralık yüzde 28,00 ile yüzde 31,70 seviyesindeydi.

2027 yıl sonu enflasyon beklentisi ise aşağı yönlü revize edildi. 14 ekonomistin tahminlerine göre medyan beklenti yüzde 23,50’den yüzde 23,25’e geriledi. Tahmin aralığı yüzde 15,00 ile yüzde 25,00 arasında oluştu.

12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon medyan beklentisi yüzde 24,15 olarak hesaplandı. 2028 yıl sonu için tahmin paylaşan 5 ekonomistin medyan beklentisi ise yüzde 21,00 oldu. Bu döneme ilişkin tahminler yüzde 19,00 ile yüzde 32,00 arasında değişti.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 51,60’YA GERİLEDİ

Ankette döviz kuru tahminleri de yer aldı. 19 analistin katılımıyla belirlenen 2026 yıl sonu dolar/TL medyan beklentisi, önceki anketteki 51,80 seviyesinden 51,60’ya geriledi. Tahmin aralığı 50,39 ile 52,50 arasında gerçekleşti.

12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL medyan beklentisi 60,1250 oldu. 2027 yıl sonu dolar/TL tahmini ise önceki anketteki 61,25 seviyesinden 61,90’a yükseldi. Bu dönem için en düşük tahmin 60,80, en yüksek tahmin 65,25 olarak kaydedildi.

2028 yıl sonu dolar/TL medyan beklentisi 71,90 olarak açıklandı. Üç analistin tahminleri 69,00 ile 72,00 aralığında yer aldı.

ENFLASYON VERİSİ 3 KASIM’DA AÇIKLANACAK

TÜİK, Ekim 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00’da açıklayacak. Resmî verilerin yayımlanmasıyla birlikte ekim ayının aylık ve yıllık enflasyon oranları belli olacak.