Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftada yoğun bir gündem bekleniyor. Genel Kurulda Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı dahil 5 bakanlığın 2027 yılı bütçeleri görüşülecek. Meclis'teki bütçe maratonu 2 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

TBMM'DE MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 3 Kasım Salı günü başlayacak.

Genel Kurulun gündeminde, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi yer alıyor.

21 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunulan ve 27 Ekim'de Dışişleri Komisyonunda kabul edilen teklif, üç ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Teklif kapsamında terörizm dahil ortak tehditlere karşı caydırıcılığın artırılması, silahlı kuvvetler arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi ve savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin genişletilmesi öngörülüyor.

TÜRK KIZILAY KANUNU TEKLİFİ'NDE GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Genel Kurulda ilk 3 maddesi kabul edilen Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine de devam edilecek.

Teklifle Türk Kızılayın uluslararası yardım faaliyetlerindeki yetkilerinin düzenlenmesi hedefleniyor.

Buna göre Türk Kızılay, uluslararası Kızılay ve Kızılhaç kuruluşlarından Türkiye'ye olağan veya olağanüstü dönemlerde gönderilen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılmasında tek yetkili kuruluş olacak.

Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde fiilen görev yapan Türk Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesi de teklifin öngördüğü düzenlemeler arasında bulunuyor.

Ayrıca Kızılay il merkez ve ilçe şube başkanlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinde görev alabilmesi öngörülüyor.

5 BAKANLIĞIN 2027 YILI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin görüşmeler devam edecek.

2-6 Kasım haftasında 5 bakanlığın bütçeleri ele alınacak.

Bütçe görüşmelerinin takvimi şöyle:

2 Kasım Pazartesi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3 Kasım Salı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4 Kasım Çarşamba: Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı 5 Kasım Perşembe: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bütün görüşmeler saat 11.00'de başlayacak.

GÖZLER HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ BÜTÇESİNDE

Haftanın ekonomi gündemi açısından öne çıkan oturumlarından biri, 5 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmesi olacak.

Komisyonda bakanlık bütçesinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve diğer ilgili kurumların bütçeleri ile raporları da ele alınacak.

Bütçe görüşmeleri, gelecek yılın kamu harcamaları, gelir politikaları ve maliye politikası önceliklerinin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

MECLİS KOMİSYONLARINDA DA YOĞUN MESAİ

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu da gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

KİT Komisyonunda kamu kuruluşlarının bilanço ve hesaplarına ilişkin denetim çalışmaları devam edecek.

Öte yandan Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler, salı ve çarşamba günleri haftalık grup toplantılarını gerçekleştirecek.