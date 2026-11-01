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2-6 Kasım 2026 ekonomik veri takvimi belli oldu. Türkiye enflasyonu, ABD tarım dışı istihdamı ve İngiltere faiz kararı piyasaların gündeminde.

Kasım ayının ilk haftasında yurt içi ve küresel piyasaları yoğun bir ekonomik veri gündemi bekliyor. Türkiye'de ekim ayı enflasyon rakamları açıklanırken ABD'de tarım dışı istihdam verisi, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimler de haftanın önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor.

2–6 KASIM 2026 EKONOMİK VERİ TAKVİMİ

2 Kasım Pazartesi

Saat (TSİ) Veri
10.00 Türkiye İmalat PMI – Ekim
17.45 ABD S&P Global İmalat PMI – Ekim
18.00 ABD ISM İmalat PMI – Ekim

3 Kasım Salı

Saat (TSİ) Veri
06.30 Avustralya Merkez Bankası faiz kararı
10.00 Türkiye TÜFE – Ekim
10.00 Türkiye Yİ-ÜFE – Ekim
13.00 Euro Bölgesi öncü enflasyon – Ekim
18.00 ABD JOLTS açık iş sayısı – Eylül
Gün boyu ABD ara seçimleri

4 Kasım Çarşamba

Saat (TSİ) Veri
14.30 TCMB Reel Efektif Döviz Kuru – Ekim
16.00 Türkiye Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE – Ekim
16.15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı – Ekim
16.30 ABD Dış Ticaret Dengesi – Eylül
18.00 ABD ISM Hizmet PMI – Ekim

5 Kasım Perşembe

Saat (TSİ) Veri
13.00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar – Eylül
14.30 TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri
15.00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
16.30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları

6 Kasım Cuma

Saat (TSİ) Veri
16.30 ABD Tarım Dışı İstihdam – Ekim
16.30 ABD İşsizlik Oranı – Ekim
16.30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar – Ekim
18.00 ABD Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni – Kasım öncü

PİYASALARIN ODAĞINDA ÜÇ ÖNEMLİ BAŞLIK OLACAK

Türkiye'de enflasyon 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da açıklanacak ekim ayı TÜFE verisi, enflasyonun seyrine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesi de 4 Kasım'da yayımlanacak.

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