Kasım ayının ilk haftasında yurt içi ve küresel piyasaları yoğun bir ekonomik veri gündemi bekliyor. Türkiye'de ekim ayı enflasyon rakamları açıklanırken ABD'de tarım dışı istihdam verisi, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimler de haftanın önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor.

2–6 KASIM 2026 EKONOMİK VERİ TAKVİMİ

2 Kasım Pazartesi

Saat (TSİ) Veri 10.00 Türkiye İmalat PMI – Ekim 17.45 ABD S&P Global İmalat PMI – Ekim 18.00 ABD ISM İmalat PMI – Ekim

3 Kasım Salı

Saat (TSİ) Veri 06.30 Avustralya Merkez Bankası faiz kararı 10.00 Türkiye TÜFE – Ekim 10.00 Türkiye Yİ-ÜFE – Ekim 13.00 Euro Bölgesi öncü enflasyon – Ekim 18.00 ABD JOLTS açık iş sayısı – Eylül Gün boyu ABD ara seçimleri

4 Kasım Çarşamba

Saat (TSİ) Veri 14.30 TCMB Reel Efektif Döviz Kuru – Ekim 16.00 Türkiye Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE – Ekim 16.15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı – Ekim 16.30 ABD Dış Ticaret Dengesi – Eylül 18.00 ABD ISM Hizmet PMI – Ekim

5 Kasım Perşembe

Saat (TSİ) Veri 13.00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar – Eylül 14.30 TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri 15.00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 16.30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları

6 Kasım Cuma

Saat (TSİ) Veri 16.30 ABD Tarım Dışı İstihdam – Ekim 16.30 ABD İşsizlik Oranı – Ekim 16.30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar – Ekim 18.00 ABD Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni – Kasım öncü

PİYASALARIN ODAĞINDA ÜÇ ÖNEMLİ BAŞLIK OLACAK

Türkiye'de enflasyon 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da açıklanacak ekim ayı TÜFE verisi, enflasyonun seyrine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesi de 4 Kasım'da yayımlanacak.