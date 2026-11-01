Kasım ayının ilk haftasında yurt içi ve küresel piyasaları yoğun bir ekonomik veri gündemi bekliyor. Türkiye'de ekim ayı enflasyon rakamları açıklanırken ABD'de tarım dışı istihdam verisi, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimler de haftanın önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor.
2–6 KASIM 2026 EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
2 Kasım Pazartesi
|Saat (TSİ)
|Veri
|10.00
|Türkiye İmalat PMI – Ekim
|17.45
|ABD S&P Global İmalat PMI – Ekim
|18.00
|ABD ISM İmalat PMI – Ekim
3 Kasım Salı
|Saat (TSİ)
|Veri
|06.30
|Avustralya Merkez Bankası faiz kararı
|10.00
|Türkiye TÜFE – Ekim
|10.00
|Türkiye Yİ-ÜFE – Ekim
|13.00
|Euro Bölgesi öncü enflasyon – Ekim
|18.00
|ABD JOLTS açık iş sayısı – Eylül
|Gün boyu
|ABD ara seçimleri
4 Kasım Çarşamba
|Saat (TSİ)
|Veri
|14.30
|TCMB Reel Efektif Döviz Kuru – Ekim
|16.00
|Türkiye Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE – Ekim
|16.15
|ABD ADP Özel Sektör İstihdamı – Ekim
|16.30
|ABD Dış Ticaret Dengesi – Eylül
|18.00
|ABD ISM Hizmet PMI – Ekim
5 Kasım Perşembe
|Saat (TSİ)
|Veri
|13.00
|Euro Bölgesi Perakende Satışlar – Eylül
|14.30
|TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri
|15.00
|İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
|16.30
|ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
6 Kasım Cuma
|Saat (TSİ)
|Veri
|16.30
|ABD Tarım Dışı İstihdam – Ekim
|16.30
|ABD İşsizlik Oranı – Ekim
|16.30
|ABD Ortalama Saatlik Kazançlar – Ekim
|18.00
|ABD Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni – Kasım öncü
PİYASALARIN ODAĞINDA ÜÇ ÖNEMLİ BAŞLIK OLACAK
Türkiye'de enflasyon 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da açıklanacak ekim ayı TÜFE verisi, enflasyonun seyrine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesi de 4 Kasım'da yayımlanacak.