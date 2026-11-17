Amasya'da faaliyet gösteren bir işletme, lüks lokum çeşitlerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce 22 ayar yenilebilir altınla kaplanan ve kilogramı 10 bin TL'den satılan lokumun ardından, gümüş kaplama lokum da üretildi. Yeni ürünün kilogram fiyatı 5 bin TL olarak açıklandı.

Badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü gibi malzemelerle hazırlanan lokumlar, gıda tüzüğüne uygun yenilebilir altın ve gümüş tozlarıyla süsleniyor. İşletmeye gelen müşterilere her iki lokum çeşidi de ücretsiz ikram ediliyor.

ALTIN KAPLAMA LOKUMUN ARDINDAN GÜMÜŞ KAPLAMA ÜRETİLDİ

İşletme sahibi, altın kaplamalı lokumun daha önce basında geniş yer bulduğunu belirterek ürünün fiyatının kullanılan malzemelerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Lokumun içeriğinde Frenk üzümü, badem, krema, kaymak ve üst seviye kuruyemiş çeşitlerinin bulunduğunu ifade etti. Altın kaplamalı ürünün ardından gümüş kaplama lokumu da piyasaya sunduklarını belirterek, yeni ürünün de ilgi görmesini beklediklerini dile getirdi.

Amasya'nın ilçelerinin yanı sıra Tokat'ta da şubeleri bulunduğunu aktararak, işletmede elmalı 70 çeşit ürünün yer aldığını kaydetti.

"LOKUMLAR FARKLI VE ÇOK BAŞARILI"

Altın ve gümüş kaplamalı lokumların tadına bakan Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün, ürünleri beğendiğini belirtti.

Başün, bu tür ürünlerin lüks bir hizmet sunduğunu ancak ticarette farklılık oluşturmak açısından başarılı bir girişim olduğunu ifade ederek işletmeyi tebrik etti.

Kaynak: İHA