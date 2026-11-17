Göç yönetiminden terör ve suçla mücadeleye, dev yatırım bütçesinden yerli ve milli savunma projelerine kadar pek çok başlıkta önemli veriler paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin toplam sayısının 1 milyon 515 bin 392’ye ulaştığını duyurdu.

2027 BÜTÇESİNDE ASLAN PAYI DEPREM YATIRIMLARINA

694 bin 864 personelle huzur ve güvenliğin nöbetini tuttuklarını vurgulayan Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı toplam ödenek teklifinin 1 trilyon 881 milyar 569 milyon 212 bin lira olduğunu açıkladı.

Genel bütçeden yüzde 7,57 pay alan Bakanlık bütçesinin dağılımı şu şekilde paylaşıldı:

• Kurumsal Dağılım: Toplam ödeneğin yüzde 8,42’si Bakanlık merkez birimlerine, yüzde 91,58’i ise bağlı kuruluşlara ayrıldı.

• Cari ve Yatırım Bütçesi: Bütçenin 1 trilyon 384 milyar 85 milyon 405 bin lirasını cari ödenekler, 497 milyar 483 milyon 807 bin lirasını ise yatırım ödenekleri oluşturdu.

• Deprem Bölgesine Öncelik: Yatırım bütçesinin yüzde 81,6'sı deprem ödeneklerine tahsis edilerek afetten etkilenen şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması hedeflendi.

HAVA VE DENİZ FİLOSUNA YENİ YERLİ TESLİMATLAR

31 Ekim itibarıyla 132 insansız hava ve insanlı keşif uçağının aktif görev yaptığını kaydeden Bakan Çiftçi, Emniyet ve Jandarma envanterinde 22 ATAK ve 6 GÖKBEY helikopterinin yer aldığını bildirdi.

Yeni tedarik takvimine göre 2026 yılı sonunda 1, 2028 sonunda 2 ve 2029 sonrasında 6 adet daha GÖKBEY helikopterinin teslimatı planlanıyor.

Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı için ağır deniz şartlarında en az 7 gün kesintisiz görev yapabilecek yüzde 90 yerli ve milli 4 açık deniz gemisinin tedarik süreci devam ediyor.