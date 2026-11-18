Kuruluş, sermaye piyasalarındaki denetim eksikliklerine dikkat çekerken Türk lirasındaki reel değerlenmenin rekabet gücü üzerindeki etkilerini de değerlendirdi. Moody’s’in Brent petrol tahminleri de belli oldu.

Moody’s Ratings Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Perjéssy, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde fon krizinin kredi notu üzerindeki olası etkilerine değindi. Perjéssy, fonlarda yaşanan sorunların kısa vadede Türkiye’nin kredi notunu doğrudan etkilemesini beklemediklerini belirtti.

FON KRİZİNİN SİSTEMİK RİSKE DÖNÜŞMESİ BEKLENMİYOR

Türkiye’de fon piyasasında yaşanan sorunların sistemik bir riske dönüşmesini beklemediklerini ifade eden Perjéssy, krizin boyutunun görece sınırlı olduğunu söyledi. Gelişmelerin ekonomik etkiler veya koşullu yükümlülükler yoluyla kamu kredi riskini olumsuz etkilemesini de olası görmediklerini kaydetti.

Bununla birlikte krizin sermaye piyasalarındaki denetim eksikliklerini ortaya çıkardığını vurgulayan Perjéssy, yetkili kurumların sorunun ciddi boyuta ulaşmasının ardından nispeten hızlı harekete geçtiğini ifade etti.

MSCI SINIFLANDIRMASI DEĞİŞİRSE FİNANSMANA ERİŞİM ZORLAŞABİLİR

Fon krizinin, Türkiye’nin yabancı yatırım çekmeye ve sermaye piyasalarını derinleştirmeye çalıştığı bir dönemde yaşandığına dikkat çeken Perjéssy, olası bir MSCI sınıflandırması değişikliğinin yaratabileceği risklere de değindi.

Türkiye’nin MSCI gelişen piyasalar sınıflandırmasından çıkarılması halinde şirketlerin finansmana erişiminin zorlaşabileceğini belirten Perjéssy, reel finansman maliyetlerinin zaten yüksek olduğu mevcut ortamda böyle bir gelişmenin özel sektör yatırımlarını baskılayabileceğini söyledi.

TÜRK LİRASINDAKİ REEL DEĞERLENME REKABET GÜCÜNÜ ETKİLİYOR

Türkiye’nin Türk lirasındaki değer kaybını kontrol altında tutmaya yönelik politikasını da değerlendiren Perjéssy, mevcut stratejinin uzun vadeli sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu ifade etti.

“Türk lirası reel olarak bir miktar değer kazandı, bu durum ekonominin rekabet gücünü etkiliyor.” değerlendirmesinde bulunan Perjéssy, söz konusu etkinin henüz çok büyük olmadığını belirtti. Türkiye’nin cari açığının tarihsel seviyelere kıyasla görece düşük kalmasına rağmen genişlediğini de kaydetti.

Perjéssy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının liranın değer kaybını kontrol altında tutmayı enflasyon ve enflasyon beklentileriyle mücadelede temel araçlardan biri olarak kullandığını söyledi. Ancak bu politikadan bir noktada çıkılması gerekeceğini belirten Perjéssy, geçiş sürecinin karmaşık olabileceği uyarısında bulundu.

Merkez Bankasının mevcut politikayı yönetebilecek makul düzeyde döviz rezervine sahip olduğunu ifade eden Perjéssy, buna karşın izlenen stratejinin Türkiye’yi küresel riskten kaçış dönemlerinde daha kırılgan hale getirdiğini vurguladı.

MOODY’S’İN BRENT PETROL TAHMİNİ BELLİ OLDU

Bölgesel çatışmaların enerji piyasalarına etkilerini de değerlendiren Perjéssy, 2026 yılı için ortalama petrol fiyatı beklentilerinin yaklaşık 93 dolar olduğunu açıkladı.

Petrol fiyatlarının 2027’nin ilk yarısında varil başına 90-110 dolar aralığında seyretmesini beklediklerini belirten Perjéssy, Brent petrolün 2027 ve 2028 yıllarında ortalama 90 dolar seviyesinde olacağını öngördüklerini söyledi.

Perjéssy ayrıca, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol ihracatının ekim ayında çatışma öncesindeki seviyesinin üçte ikisine ulaştığını bildirdi.

Kaynak: Dünya