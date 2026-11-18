Finansal İstikrar Komitesi, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre toplantıda, küresel ekonomi ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü ele alınırken finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

SERMAYE PİYASALARINDA ATILACAK YENİ ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Komitenin gündeminde sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler önemli yer tuttu.

Toplantıda, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin ardından önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar üzerinde duruldu.

Sermaye piyasalarının işleyişi ve finansal istikrarın korunmasına yönelik politika seçenekleri değerlendirildi.

BİREYSEL KREDİLER VE KREDİ KARTLARI DA GÜNDEMDE

Finansal İstikrar Komitesinin toplantısında bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımları da ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasında, söz konusu alanlarda değerlendirilen adımların kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Bu nedenle kredi kartı limitleri, faiz oranları veya bireysel kredi koşullarında yeni bir değişiklik yapıldığına ilişkin karar açıklanmış değil.

BAKANLIKTAN FİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplantının ardından yaptığı açıklamada finansal istikrarın sürdürülebilir büyüme açısından önemine dikkat çekti.

Komitenin, finansal istikrarın korunması amacıyla çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla sürdürdüğü belirtildi.

Toplantıda değerlendirilen başlıklara ilişkin yeni düzenlemelerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği konusunda ise henüz somut bir karar duyurulmadı.