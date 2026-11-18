Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2026 yılı temmuz-eylül dönemine ilişkin açıkladığı işgücü verilerini değerlendirdi.

Türkiye'de işsizlik oranı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artarak yüzde 8,1'e yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,3 puanlık düşüş kaydedildi.

Bakan Işıkhan, istihdam edilenlerin sayısının 32 milyon 434 bin kişiye, istihdam oranının ise yüzde 48,3'e ulaştığını bildirdi.

"GENÇLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINA KATILIMI DESTEKLENECEK"

İşgücü piyasasındaki gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artış gösteren işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık azalış göstererek yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam sayımız bu yılın üçüncü çeyreğinde 32 milyon 434 bin kişi; istihdam oranımız ise yüzde 48,3 olarak gerçekleşti.

İşgücümüz aynı dönemde 35 milyon 304 bin kişi; işgücüne katılma oranı ise yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Çalışma hayatımızı Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Ulusal Adil Geçiş Stratejimiz doğrultusunda güçlendirmek için politikalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi için adımlarımıza devam edeceğiz."