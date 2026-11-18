Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Silivri Cezaevi'nde baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Kaya tedavisinin ardından taburcu edildi.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevinde rahatsızlandığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Kaya, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda baygınlık geçirdi.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA HASTANEYE KALDIRILDI
Cezaevinde rahatsızlanan Kaya'ya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi'ne götürülen Kaya, burada çeşitli sağlık kontrollerinden ve tetkiklerden geçirildi.
Yapılan tetkiklerin ardından Kaya'nın tedavisinin tamamlandığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.
FON SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞTI
Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 6 Kasım 2026 tarihinde tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaya hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlamaları yöneltilmişti.
Kaya, soruşturma kapsamında hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Tutuklu yargılanma süreci devam ediyor.