Şirket tarafından 19 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen özel durum açıklamasına göre SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yürütülen değerlendirme çalışması sonuçlandı.

Yapılan incelemeler sonucunda, 19 Kasım 2025 tarihinde 9,44 olarak belirlenen OYAK Çimento’nun Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, 19 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 9,53 seviyesine yükseltildi.

Derecelendirme Özeti:



• Değerlendirilen Şirket: Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC)

• Derecelendirme Kuruluşu: SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

• Önceki Not (19.11.2025): 9,44

• Güncel Not (19.11.2026): 9,53

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