Buna göre anlaşma kapsamında genel kargo konteyner taşımacılığının yanı sıra soğutuculu (reefer) konteynerlerle yaş sebze ve meyve taşımacılığı gerçekleştirilecek.

Şirketin 19 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'den Kafkasya bölgesine gönderilecek yaş sebze ve meyve yüklerinin haftada 2 blok tren halinde taşınması için organizasyon çalışmalarına başlandı.

İLK SEVKİYAT 38 KONTEYNERLE YAPILACAK

Taşımacılık kapsamında ilk etapta 38 konteynerlik deneme yükünün alınması planlanıyor. Bu yük için boş vagonların gelecek hafta Ahılkelek üzerinden geçerek Payas/İskenderun'a ulaşması bekleniyor.

Vagonların bölgeye gelmesinin ardından konteynerler yüklenerek BTK Hattı ve Orta Koridor üzerinden Kafkasya bölgesine taşınacak.

SONRAKİ TAŞIMALAR KONYA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şirket, sonraki taşımaların Konya/Kayacık istasyonu üzerinden yapılmasını planlıyor. Yeni taşıma modeliyle Türkiye'deki ihracatçıların Kafkasya pazarına erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Pasifik Eurasia, anlaşmanın demiryolu taşımacılığının farklı taşıma yöntemleriyle geliştirilmesine ve lojistik hacminin artırılmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

PASEU hisseleri TSİ 15.15 itibarıyla yüzde 10’luk düşüş ile 39,06 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 18,51, aylık bazda yüzde 3,33 değer prim yaptı.

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