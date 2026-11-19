Borsa İstanbul’da işlem gören Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri devam ediyor. Dünyaca ünlü yatırım kuruluşu HSBC, 19 Kasım 2026 tarihli değerlendirmesinde ASTOR için hedef fiyatını aşağı yönlü revize etti. Kurum, hedef fiyatını düşürmesine rağmen hisseye yönelik “al” tavsiyesini korudu.

HSBC ASTOR HEDEF FİYATINI 272 TL’YE İNDİRDİ

HSBC, Astor Enerji için daha önce 287 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 272 TL’ye düşürdü. Kurum, hisseye ilişkin tavsiyesini ise “al” seviyesinde tuttu.

ASTOR hissesi için açıklanan yeni hedef fiyat, 151,60 TL seviyesindeki son fiyatla karşılaştırıldığında yüzde 79,41 prim potansiyeline işaret etti.

ASTOR HİSSESİ İÇİN HSBC’NİN HEDEF FİYAT VE TAVSİYESİ

Aracı kurum HSBC Hisse ASTOR Hedef fiyat 272,00 TL Önceki hedef fiyat 287,00 TL Son fiyat 151,60 TL Tavsiye Al Prim potansiyeli %79,41 Açıklanma tarihi 19 Kasım 2026

HSBC’nin güncel değerlendirmesinde hedef fiyat aşağı çekilirken “al” tavsiyesinin korunması dikkat çekti.

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