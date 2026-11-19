Almanya merkezli Bertelsmann, Türkiye'nin köklü lojistik şirketlerinden Ekol Lojistik'in sözleşmeli lojistik faaliyetlerini satın almak üzere anlaşmaya vardı. Şirketin iştiraki Arvato aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemin bedeli 500 milyon euroyu aşarken satın almanın tamamlanmasıyla Arvato'nun Türkiye'deki yıllık gelirinin 460 milyon euroya ulaşması bekleniyor. Anlaşma kapsamında 26 depo ve 1,2 milyon metrekareyi aşan lojistik kapasite Arvato'nun Türkiye operasyonlarında yer alacak.

SATIN ALMAYLA TÜRKİYE'DEKİ GELİR 460 MİLYON EUROYA ULAŞACAK

Bertelsmann'ın açıklamasına göre anlaşmanın tamamlanmasıyla Arvato ve Ekol Lojistik'in Türkiye'deki toplam yıllık gelirinin yaklaşık 460 milyon euroya ulaşması bekleniyor.

Böylece Türkiye, Arvato'nun gelir açısından en büyük beş pazarı arasına girecek.

2005 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Arvato, bugüne kadar ağırlıklı olarak organik büyümeyle geliştirdiği operasyonlarını satın almayla ülke geneline yaymayı hedefliyor.

Bertelsmann CEO'su Thomas Rabe, Türkiye lojistik pazarının yıllık yüzde 8 ila yüzde 10 arasında büyümesini beklediklerini belirtti.

26 DEPODA 1,2 MİLYON METREKARELİK LOJİSTİK KAPASİTE

Satın alma kapsamında Ekol Lojistik'in Türkiye'deki depolama ve dağıtım ağı, Arvato'nun mevcut operasyonlarıyla birleştirilecek.

İşlemin tamamlanmasının ardından Arvato'nun Türkiye'deki lojistik altyapısının toplam 26 depoya ve 1,2 milyon metrekarenin üzerinde operasyon alanına ulaşması öngörülüyor.

Şirket böylece İstanbul merkezli operasyonlarını ülke genelindeki lojistik merkezlerine genişletecek.

Anlaşmanın özellikle moda, tüketici elektroniği, otomotiv, sağlık, ilaç ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerindeki hizmet kapasitesini artırması bekleniyor.

Bunun yanında Ekol Lojistik'in otomasyon altyapısı ve teknoloji destekli lojistik sistemleri de Arvato'nun operasyonlarına dahil edilecek.

EKOL LOJİSTİK'İN 4 BİN 500 ÇALIŞANI BULUNUYOR

Bertelsmann'ın açıklamasına göre Ekol Lojistik, yaklaşık 4 bin 500 çalışanıyla Türkiye'nin büyük sözleşmeli lojistik hizmet sağlayıcıları arasında yer alıyor.

Satın alma sürecinin tamamlanmasıyla Ekol'ün deneyimli çalışanlarının Arvato bünyesine katılması planlanıyor.

Bertelsmann CEO'su Thomas Rabe, örtüşen idari görevlerde sınırlı sayıda işten çıkarma olabileceğini belirtirken istihdamda büyük çaplı bir azalma beklemediklerini ifade etti.

EKOL LOJİSTİK KİMİN, NE ZAMAN KURULDU?

Türkiye'nin köklü lojistik şirketlerinden Ekol Lojistik, 19 Ocak 1990 tarihinde iş insanı Ahmet Musul tarafından kuruldu.

İstanbul merkezli şirket, başlangıçta taşımacılık alanında faaliyet gösterirken ilerleyen yıllarda depolama, sözleşmeli lojistik, yurt içi dağıtım ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerine yöneldi.

1996 yılında Almanya'da ilk yurt dışı yapılanmasını gerçekleştiren Ekol Lojistik, 1998'de sözleşmeli lojistik faaliyetlerine başladı.

Şirket, 2003 yılında yurt içi dağıtım operasyonlarını başlatırken sonraki yıllarda Avrupa'nın farklı ülkelerinde faaliyetlerini genişletti.

Ekol Lojistik bugün farklı sektörlerdeki şirketlere depolama, sipariş hazırlama, dağıtım, e-ticaret lojistiği ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında hizmet sunuyor.

EKOL LOJİSTİK DAHA ÖNCE DE DFDS'YE SATIŞ YAPMIŞTI

Ekol Lojistik'in uluslararası faaliyetleriyle ilgili daha önce de önemli bir satış işlemi gerçekleşmişti.

Danimarka merkezli denizcilik ve lojistik şirketi DFDS, 15 Kasım 2024 tarihinde Ekol Lojistik'in Türkiye ile Avrupa'yı birbirine bağlayan uluslararası taşımacılık ağını devralmıştı.

Söz konusu işlem, şirketin uluslararası kara yolu taşımacılığı faaliyetlerini kapsıyordu.

Arvato ile 19 Kasım 2026'da duyurulan yeni anlaşma ise Ekol Lojistik'in Türkiye'deki sözleşmeli lojistik, depolama ve yurt içi dağıtım faaliyetlerine odaklanıyor.

Böylece Ekol Lojistik'in farklı operasyon alanları, iki ayrı uluslararası satın alma işlemine konu olmuş oldu.

ARVATO CEO'SUNDAN SATIN ALMA AÇIKLAMASI

Arvato CEO'su Frank Schirrmeister, anlaşmanın şirketin Türkiye'deki büyüme stratejisi açısından önemli olduğunu belirtti.

Schirrmeister, Arvato'nun uluslararası lojistik ağıyla Ekol Lojistik'in Türkiye'deki operasyonel gücünün bir araya gelmesinin müşterilere daha geniş hizmet kapasitesi sağlayacağını ifade etti.

Ekol Lojistik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul ise iş birliğinin şirketin mevcut uzmanlığını uluslararası bir yapıyla birleştireceğini ve müşteriler ile çalışanlar açısından uzun vadeli değer yaratmasını beklediklerini bildirdi.

SATIN ALMA NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Arvato ve Ekol Lojistik arasında imzalanan anlaşmanın tamamlanması, ilgili düzenleyici kurumların onayına bağlı olacak.

Bertelsmann CEO'su Thomas Rabe, Türkiye'deki rekabet otoritelerinin işlemi yaklaşık altı ay içerisinde onaylamasını beklediğini açıkladı.

Onay süreci tamamlanana kadar Arvato ve Ekol Lojistik faaliyetlerini birbirinden bağımsız olarak sürdürecek.

Satın alma işleminin tamamlanmasıyla Arvato'nun Türkiye lojistik pazarındaki operasyonel kapasitesinin ve hizmet ağının önemli ölçüde genişlemesi bekleniyor.

(REUTERS)