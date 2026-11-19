Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, OMT Çelik Metal Makina Isı Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına hükmetti.

Resmi ilanla kamuoyuna duyurulan karara göre şirketin iflas tasfiyesinin basit usulle yürütülmesine karar verilirken, alacaklıların hak kaybına uğramamaları için başvuru takvimi de netleşti.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 12 Kasım 2026 tarihli ve 2025/717 sayılı kararı uyarınca, 116514 ticaret sicil numaralı OMT Çelik Metal Makina Isı Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasının 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 13.46 itibarıyla açıldığı bildirildi.

İcra ve İflas Kanunu’nun 166. ve 218. maddeleri gereğince yayımlanan duyuruda, tasfiye sürecinin basit tasfiye usulü kapsamında yürütüleceği kaydedildi.

BAŞVURU SÜRESİ İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK

Şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumların, alacaklarını ve ilgili iddialarını resmi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde bildirmeleri gerekiyor.

Hukuki sürecin işleyişi gereği bu 30 günlük süre, mahkemenin karar tarihi olan 12 Kasım’dan değil, resmi ilanın yayımlandığı günden itibaren hesaplanacak.

ALACAKLILARA "ADİ TASFİYE" TALEP HAKKI

Yayımlanan resmi duyuruda alacaklılara tasfiye yöntemine ilişkin alternatif bir başvuru hakkı da tanındı.

Buna göre alacaklılardan herhangi biri, belirlenen 30 günlük süre içerisinde gerekli masrafları peşin olarak karşılamak koşuluyla tasfiyenin basit usul yerine adi tasfiye usulüyle gerçekleştirilmesini talep edebilecek.