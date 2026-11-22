Borsa İstanbul'da 16-20 Kasım haftasında BIST 100 yüzde 6,01 değer kaybederken BIST Halka Arz Endeksi daha dirençli kalarak haftayı yüzde 0,23 (362,92 puan) düşüşle tamamladı. Endekste yer alan her 4 hisseden 3'ü değer kaybetti, 56 hisseden yalnızca 14'ü yatırımcısına kazandırdı. Satışların ağırlıkta olduğu haftada iki hissede yüzde 60'ı aşan yükselişler görüldü.

Birleşim Grup Enerji (BIGEN) yüzde 60,87, Destek Finans Faktoring (DSTKF) ise yüzde 60,74 getiriyle haftanın en çok yükselen hisseleri oldu. Kaybettirenler listesinin ilk sırasında ise yüzde 15,49 düşüşle Zeray GYO (ZERGY) yer aldı.

Halka arz hisselerinde sert yükselişler ve çift haneli kayıplar arasındaki fark dikkat çekerken haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren 20 hissesi belli oldu.

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN 10 HALKA ARZ HİSSESİ

13 Kasım ve 20 Kasım kapanış fiyatlarını karşılaştırdığımda haftanın en yüksek getirisi Birleşim Grup Enerji (BIGEN) ve Destek Finans Faktoring (DSTKF) hisselerinde gerçekleşti. Her iki hisse de yüzde 60'ın üzerinde yükseldi.

Hisse 20 Kasım kapanışı Haftalık değişim BIGEN 15,99 TL +%60,87 DSTKF 134,70 TL +%60,74 SVGYO 3,81 TL +%21,34 CGCAM 22,00 TL +%20,88 CITAS 119,30 TL +%20,51 VEYAS 73,50 TL +%17,41 KARCL 62,45 TL +%12,22 ARFYE 11,51 TL +%11,21 EGEGY 18,19 TL +%10,38 ISVEA 25,64 TL +%9,20

HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN 10 HALKA ARZ HİSSESİ

En sert kayıp Zeray GYO (ZERGY) hissesinde yaşandı. Şirketin payları 5,23 TL'den 4,42 TL'ye gerileyerek yüzde 15,49 değer kaybetti.

Hisse 20 Kasım kapanışı Haftalık değişim ZERGY 4,42 TL -%15,49 EMPAE 33,80 TL -%15,29 MEYSU 7,02 TL -%14,29 INTET 39,04 TL -%12,47 SMRVA 4,64 TL -%12,29 MASFN 31,04 TL -%11,36 MCARD 107,20 TL -%11,11 UCAYM 11,12 TL -%11,04 BETAE 44,30 TL -%11,01 BALSU 6,08 TL -%10,98

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