Halka arz hisselerinde 16-20 Kasım haftasında 14 hisse yükselirken 42 hisse değer kaybetti. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri.
Borsa İstanbul'da 16-20 Kasım haftasında BIST 100 yüzde 6,01 değer kaybederken BIST Halka Arz Endeksi daha dirençli kalarak haftayı yüzde 0,23 (362,92 puan) düşüşle tamamladı. Endekste yer alan her 4 hisseden 3'ü değer kaybetti, 56 hisseden yalnızca 14'ü yatırımcısına kazandırdı. Satışların ağırlıkta olduğu haftada iki hissede yüzde 60'ı aşan yükselişler görüldü.
Birleşim Grup Enerji (BIGEN) yüzde 60,87, Destek Finans Faktoring (DSTKF) ise yüzde 60,74 getiriyle haftanın en çok yükselen hisseleri oldu. Kaybettirenler listesinin ilk sırasında ise yüzde 15,49 düşüşle Zeray GYO (ZERGY) yer aldı.
Halka arz hisselerinde sert yükselişler ve çift haneli kayıplar arasındaki fark dikkat çekerken haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren 20 hissesi belli oldu.
HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN 10 HALKA ARZ HİSSESİ
13 Kasım ve 20 Kasım kapanış fiyatlarını karşılaştırdığımda haftanın en yüksek getirisi Birleşim Grup Enerji (BIGEN) ve Destek Finans Faktoring (DSTKF) hisselerinde gerçekleşti. Her iki hisse de yüzde 60'ın üzerinde yükseldi.
|Hisse
|20 Kasım kapanışı
|Haftalık değişim
|BIGEN
|15,99 TL
|+%60,87
|DSTKF
|134,70 TL
|+%60,74
|SVGYO
|3,81 TL
|+%21,34
|CGCAM
|22,00 TL
|+%20,88
|CITAS
|119,30 TL
|+%20,51
|VEYAS
|73,50 TL
|+%17,41
|KARCL
|62,45 TL
|+%12,22
|ARFYE
|11,51 TL
|+%11,21
|EGEGY
|18,19 TL
|+%10,38
|ISVEA
|25,64 TL
|+%9,20
HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN 10 HALKA ARZ HİSSESİ
En sert kayıp Zeray GYO (ZERGY) hissesinde yaşandı. Şirketin payları 5,23 TL'den 4,42 TL'ye gerileyerek yüzde 15,49 değer kaybetti.
|Hisse
|20 Kasım kapanışı
|Haftalık değişim
|ZERGY
|4,42 TL
|-%15,49
|EMPAE
|33,80 TL
|-%15,29
|MEYSU
|7,02 TL
|-%14,29
|INTET
|39,04 TL
|-%12,47
|SMRVA
|4,64 TL
|-%12,29
|MASFN
|31,04 TL
|-%11,36
|MCARD
|107,20 TL
|-%11,11
|UCAYM
|11,12 TL
|-%11,04
|BETAE
|44,30 TL
|-%11,01
|BALSU
|6,08 TL
|-%10,98
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