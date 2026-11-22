Borsa İstanbul'da geçen hafta çok sayıda hisse için işlem kısıtlaması kararı alındı. Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 13 hisseye yönelik tedbir açıklanırken kararların büyük bölümünü açığa satış ve kredili işlem yasakları oluşturdu.

17-20 Kasım tarihleri arasında açıklanan kararların ardından yatırımcıların gözü yeni haftaya çevrildi. Altı hissede yeni tedbirler 23 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 22 Aralık Salı günü sona erecek.

Tedbir uygulanan şirketler arasında Birleşim Grup Enerji (BIGEN), Destek Finans Faktoring (DSTKF), Manas Enerji (MANAS), Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) ve Özata Denizcilik (OZATD) de bulunuyor.

TEDBİR KARARI ALINAN 13 HİSSE

Geçen hafta hakkında tedbir kararı açıklanan 13 hisse, uygulama tarihleri ve getirilen işlem kısıtlamaları şöyle;

BORSADA TEDBİR KARARLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, pay piyasasında gerçekleşen fiyat ve işlem hareketlerine bağlı olarak belirli hisselerde geçici işlem kısıtlamaları uygulanmasını sağlıyor.

Kredili işlem yasağı, ilgili hisselerin kredi kullanılarak satın alınmasını engellerken brüt takas tedbiri alım ve satım işlemlerinin takas koşullarını değiştiriyor.

Emir paketi tedbiri ise emir girişine, iptaline ve değiştirilmesine yönelik daha kapsamlı kısıtlamalar içeriyor.

Tedbir kararları, tek başına ilgili şirketlere yönelik bir usulsüzlük tespiti veya idari para cezası anlamına gelmiyor.

TEDBİRLER HİSSE FİYATINI ETKİLER Mİ?

Alınan tedbir kararları hisse fiyatlarını doğrudan belirlemese de işlem hacmi, likidite ve yatırımcı davranışları üzerinde etkili olabiliyor. Özellikle brüt takas ve emir paketi tedbirleri, kısa vadeli işlemleri sınırlandırarak hisselerdeki alım-satım dengesini değiştirebiliyor

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