Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 6,01 değer kaybettiği 16-20 Kasım 2026 haftasında Halk Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde alımlar öne çıktı. Aracı kurum, haftayı 1 milyar 309 milyon 662 bin 759 TL net alımla tamamladı.

Halk Yatırım'ın alım tarafında Ziraat Portföy BIST 30 Borsa Yatırım Fonu (ZPX30), Aselsan (ASELS) ve Migros (MGROS) ilk üç sırada yer aldı. Satış tarafında ise Türkiye Sigorta (TURSG), Katılımevim (KTLEV) ve Garanti BBVA (GARAN) öne çıktı.

Kurum üzerinden en fazla net alım gerçekleştirilen beş yatırım aracındaki işlemlerin toplamı 1,48 milyar TL'ye ulaşırken en fazla net satış yapılan beş hissedeki tutar 433 milyon TL'yi aştı.

HALK YATIRIM'IN GEÇEN HAFTA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

16-20 Kasım haftasında Halk Yatırım üzerinden en yüksek net alım 442,11 milyon TL ile ZPX30 kodlu borsa yatırım fonunda gerçekleşti.

Aselsan (ASELS) 379,78 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken Migros (MGROS) 306,53 milyon TL ile üçüncü oldu. Tüpraş (TUPRS) ve Sabancı Holding (SAHOL) de net alımlarda öne çıktı.

Hisse/fon kodu Net alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) ZPX30 442.117.191,65 17,39 195,532 ASELS 379.782.999,75 14,94 332,361 MGROS 306.532.184,75 12,06 457,502 TUPRS 218.381.097,00 8,59 339,483 SAHOL 138.764.151,40 5,46 82,810 Diğer 1.056.409.325,96 41,56 -

ZPX30, tek bir şirket hissesi değil, Ziraat Portföy tarafından yönetilen BIST 30 endeksini takip eden bir borsa yatırım fonudur.

HALK YATIRIM'IN GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Halk Yatırım'ın satış tarafında Türkiye Sigorta (TURSG) ilk sırada yer aldı. Hissede 138,59 milyon TL'lik net satış gerçekleşirken Katılımevim (KTLEV) 103,74 milyon TL ile ikinci sırada bulundu.

Garanti BBVA (GARAN), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve Türk Altın İşletmeleri (TRALT) de en fazla net satış gerçekleştirilen hisseler arasında yer aldı.

Hisse kodu Net satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) TURSG -138.594.995,37 11,25 3,174 KTLEV -103.740.717,81 8,42 7,700 GARAN -67.204.876,90 5,45 148,099 YKBNK -66.257.333,32 5,38 36,810 TRALT -57.236.606,90 4,64 36,103 Diğer -799.289.661,67 64,86 -

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