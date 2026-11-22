Borsa İstanbul'da 16-20 Kasım 2026 haftasında yabancı yatırımcı oranlarındaki değişimler dikkat çekti. Matriks verilerine göre 10 hissede yabancı takas oranında öne çıkan artışlar kaydedildi. Listenin ilk sırasında yüzde 75,34 ile Akçansa (AKCNS) yer alırken Türk Hava Yolları (THYAO) yüzde 7,06, Koç Metalurji (KOCMT) ise yüzde 4,97 ile onu takip etti.

Akçansa'daki yüksek artışın şirketin yabancı ortaklara satışının ardından gerçekleşmesi dikkat çekerken bu etki dışarıda bırakıldığında haftanın en yüksek yabancı oranı artışı Türk Hava Yolları'nda görüldü.

YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN 10 HİSSE

Hisse kodu Şirket Yabancı oranı değişimi (%) AKCNS Akçansa Çimento 75,34 THYAO Türk Hava Yolları 7,06 KOCMT Koç Metalurji 4,97 MACKO Mackolik 3,89 YKBNK Yapı Kredi Bankası 3,60 SELEC Selçuk Ecza Deposu 3,49 MANAS Manas Enerji 3,43 CITAS Çitlekçi Mağazacılık 3,22 NETGL Net Global Endüstriyel Yatırımlar 3,09 ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler 2,62

Kaynak: Matriks

AKÇANSA'DAKİ ARTIŞIN NEDENİ FARKLI

Yabancı oranındaki değişim sıralamasının ilk sırasında bulunan Akçansa (AKCNS), yüzde 75,34 ile diğer şirketlerden ayrıştı.

Ancak şirketin yabancı oranındaki yüksek değişim, yabancı ortaklara gerçekleştirilen hisse satışının ardından takas verilerinde oluşan artıştan kaynaklandı.

THYAO VE KOCMT İLK SIRALARDA

Akçansa'nın ardından Türk Hava Yolları (THYAO), yüzde 7,06'lık yabancı oranı değişimiyle ikinci sırada yer aldı.

Koç Metalurji (KOCMT) yüzde 4,97, Mackolik (MACKO) yüzde 3,89 ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) yüzde 3,60 ile ilk beşte bulunan diğer şirketler oldu.

Listenin devamında Selçuk Ecza Deposu, Manas Enerji, Çitlekçi Mağazacılık, Net Global Endüstriyel Yatırımlar ve Oncosem yer aldı.

Yabancı takas oranındaki değişim, tek başına yabancı yatırımcıların belirli bir dönemde gerçekleştirdiği net alım tutarını göstermiyor. Saklama hareketleri ve ortaklık yapısındaki değişiklikler de bu verileri etkileyebiliyor.

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