Alım tarafında İş Yatırım 3,8 milyon net lotla ilk sırada yer alırken, satış tarafında Bank of America 5,5 milyon lotla öne çıktı. İlk beş alıcı ve satıcı kurumun işlemleri arasındaki fark 5,2 milyon lot net satış olarak kaydedildi.

ASELSAN hisselerinde haftalık işlem dağılımına göre ilk beş alıcı kurum toplam 8 milyon 253 bin 758 net lotluk alım gerçekleştirdi. İlk beş satıcı kurumun net satış miktarı ise 13 milyon 462 bin 717 lot oldu. Böylece iki grup arasındaki net fark eksi 5 milyon 208 bin 959 lot olarak gerçekleşti.

ASELSAN'DA EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Alım tarafında İş Yatırım, 3 milyon 838 bin 674 net lotla ilk sırada yer aldı. Kurumun alımlardaki payı yüzde 27,91, ortalama maliyeti ise 337,022 TL oldu.

Garanti Yatırım 1 milyon 558 bin 967 net lotla ikinci sıraya yerleşirken, Halk Yatırım 1 milyon 142 bin 682 lotla üçüncü oldu. Vakıf Yatırım ve Global Yatırım da en fazla alım yapan ilk beş kurum arasında yer aldı.

16-20 Kasım haftasında ASELSAN'da en çok net alım yapan ilk 5 aracı kurum:

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet (TL) İş Yatırım 3.838.674 27,91 337,022 Garanti 1.558.967 11,34 337,793 Halk 1.142.682 8,31 332,361 Vakıf 858.505 6,24 329,962 Global 854.930 6,22 344,141

Kaynak: ForInvest

ASELSAN'DA EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUM BOFA OLDU

Satış tarafında Bank of America (BofA) ilk sırada yer aldı. BofA'nın ASELSAN hisselerindeki net satış miktarı 5 milyon 564 bin 447 lot olarak gerçekleşti. Kurumun satışlardaki payı yüzde 40,46, ortalama maliyeti ise 335,559 TL oldu.

TEB Yatırım 4 milyon 601 bin 617 net lotluk satışla ikinci sırada yer aldı. Ak Yatırım 2 milyon 359 bin 27 lotla üçüncü olurken, Yapı Kredi ve Phillip de en fazla satış yapan kurumlar arasında sıralandı.

16-20 Kasım haftasında ASELSAN'da en çok net satış yapan ilk 5 aracı kurum:

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet (TL) Bank of America -5.564.447 40,46 335,559 TEB -4.601.617 33,46 346,560 Ak -2.359.027 17,15 330,468 Yapı Kredi -732.510 5,33 326,621 Phillip -205.116 1,49 347,243

Haftalık dağılımda İş Yatırım ASELSAN'da en fazla net alım yapan kurum olurken, Bank of America en yüksek net satış gerçekleştiren aracı kurum olarak öne çıktı. TEB Yatırım da satış tarafında ikinci sırada yer aldı.

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