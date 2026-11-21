ASELSAN, SDT Uzay, Ofis Yem Gıda, Ford Otosan ve Desa Deri'nin temettü ödeme tarihleri belli oldu. Hisse başına dağıtılacak tutarlar ise 0,01 TL ile 2,61 TL arasında değişiyor.

Kasım ayının son haftasında temettü takvimi yatırımcıların gündeminde olacak. 24-30 Kasım tarihleri arasında beş şirket, pay sahiplerine kâr payı ödemesi gerçekleştirecek.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ 24 KASIM'DA BAŞLIYOR

Temettü takvimine göre ilk ödeme 24 Kasım'da ASELSAN tarafından yapılacak. Şirket, hisse başına 0,36 TL temettü dağıtacak. Bu tutarın hisse fiyatına oranı yüzde 0,10 olarak açıklandı.

25 Kasım'da SDT Uzay ve Ofis Yem Gıda yatırımcılarına ödeme yapacak. SDT Uzay'ın hisse başına temettü tutarı 0,01 TL, temettü verimi yüzde 0,06 olarak belirtilirken, Ofis Yem Gıda'nın hisse başına 0,36 TL ödeme yapması bekleniyor. Şirketin temettü verimi yüzde 0,84 olarak açıklandı.

EN YÜKSEK TEMETTÜ ÖDEMESİ FORD OTOSAN'DAN

26 Kasım'da temettü dağıtacak Ford Otosan, hisse başına 2,61 TL ödeme yapacak. Şirketin temettü verimi yüzde 3,77 seviyesinde bulunuyor.

Kasım ayının son temettü ödemesi ise 30 Kasım'da Desa Deri tarafından gerçekleştirilecek. Şirketin hisse başına 0,08 TL temettü dağıtması ve temettü veriminin yüzde 1,04 olması bekleniyor.

KASIM AYININ SON HAFTASI TEMETTÜ TAKVİMİ

Şirket Hisse kodu Ödeme tarihi Hisse başına temettü (TL) Temettü verimi ASELSAN ASELS 24 Kasım 0,36 %0,10 SDT Uzay SDTTR 25 Kasım 0,01 %0,06 Ofis Yem Gıda OFSYM 25 Kasım 0,36 %0,84 Ford Otosan FROTO 26 Kasım 2,61 %3,77 Desa Deri DESA 30 Kasım 0,08 %1,04

Verilen takvime göre kasım ayının son haftasında hisse başına en yüksek temettü ödemesini 2,61 TL ile Ford Otosan yapacak. Şirketler arasındaki temettü verimi sıralamasında da yüzde 3,77 ile Ford Otosan ilk sırada yer alıyor.

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