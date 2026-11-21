Alım tarafında Tacirler Yatırım 150,7 milyon lotla ilk sırada yer alırken, satış tarafında Deniz Yatırım 160,5 milyon lotla öne çıktı. Bank of America'nın net satışı ise 111,7 milyon lot oldu.

SASA hisselerinde söz konusu haftada ilk beş alıcı kurumun toplam net alımı 358,8 milyon lot, ilk beş satıcı kurumun toplam net satışı ise 377,4 milyon lot olarak gerçekleşti. Hissede toplam net işlem miktarı eksi 18 milyon 663 bin 972 lot olarak kaydedildi.

SASA HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Alım tarafında Tacirler Yatırım 150 milyon 767 bin 30 net lotla ilk sırada yer aldı. Kurumun alımlardaki payı yüzde 32,56, ortalama maliyeti ise 1,496 TL oldu.

Garanti Yatırım 81 milyon 330 bin 642 net lotla ikinci sırada bulunurken, İş Yatırım 70 milyon 163 bin 500 net lotla üçüncü sırada yer aldı. Burgan Yatırım ve Ak Yatırım da en fazla alım yapan ilk beş kurum arasına girdi.

16-20 Kasım haftasında SASA'da en çok net alım yapan ilk 5 aracı kurum:

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet (TL) Tacirler 150.767.030 32,56 1,496 Garanti 81.330.642 17,56 1,499 İş 70.163.500 15,15 1,537 Burgan 30.290.587 6,54 1,540 Ak 26.250.374 5,67 1,572

Kaynak: ForInvest

SASA'DA EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUM DENİZ YATIRIM OLDU

Satış tarafında Deniz Yatırım 160 milyon 565 bin 635 net lotla ilk sırada yer aldı. Kurumun satışlardaki payı yüzde 34,67, ortalama maliyeti 1,503 TL olarak gerçekleşti.

Bank of America 111 milyon 792 bin 247 net lotluk satışla ikinci sıraya yerleşti. Anadolu Yatırım 39 milyon 873 bin 178 lot, Marbaş 38 milyon 612 bin 959 lot ve Halk Yatırım 26 milyon 622 bin 86 lot net satış gerçekleştirdi.

16-20 Kasım haftasında SASA'da en çok net satış yapan ilk 5 aracı kurum:

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet (TL) Deniz -160.565.635 34,67 1,503 Bank of America -111.792.247 24,14 1,556 Anadolu -39.873.178 8,61 1,515 Marbaş -38.612.959 8,34 1,377 Halk -26.622.086 5,75 1,508

Haftalık verilerde Tacirler Yatırım SASA'da en fazla net alım yapan kurum olurken, Deniz Yatırım en yüksek net satış gerçekleştiren aracı kurum olarak öne çıktı. Bank of America da satış tarafında ikinci sırada yer aldı.

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