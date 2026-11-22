Borsa İstanbul'da satışların derinleştiği 16-20 Kasım haftasında HSBC üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Önceki hafta 925,98 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net alım tutarı, yüzde 126 artarak 2,09 milyar TL'ye ulaştı.

Koç Holding (KCHOL) ve Türk Hava Yolları (THYAO), toplam 1,46 milyar TL'yi aşan net alımla listenin ilk iki sırasında yer aldı.

Haftanın en dikkat çekici değişimi ise Astor Enerji (ASTOR) paylarında yaşandı. Önceki hafta 466,43 milyon TL net satış gerçekleştirilen hissede bu kez 288,21 milyon TL net alım kaydedildi.

HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

HSBC'nin 16-20 Kasım haftasında en fazla net alım gerçekleştirdiği hisse 778,17 milyon TL ile Koç Holding oldu.

Türk Hava Yolları 689,99 milyon TL ile ikinci, Aselsan ise 307,74 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı. Astor Enerji ve Tüpraş da kurumun en fazla alım yaptığı hisseler arasına girdi.

Hisse kodu Net alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) KCHOL 778.175.975,50 24,78 192,299 THYAO 689.993.537,75 21,97 325,304 ASELS 307.742.741,75 9,80 359,995 ASTOR 288.210.729,50 9,18 156,087 TUPRS 214.910.563,25 6,84 355,093 Diğer 861.592.326,59 27,43 -

HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

HSBC'nin satış listesinde 144,80 milyon TL ile Turkcell ilk sırada yer aldı. Şok Marketler'de 113,43 milyon TL, Türkiye Sigorta'da ise 59,55 milyon TL net satış gerçekleştirildi.

ZPLIB ve İş Bankası C grubu payları da kurumun en fazla net satış yaptığı hisseler arasında yer aldı.

Hisse kodu Net satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) TCELL -144.801.505,50 13,86 96,405 SOKM -113.439.197,22 10,86 43,919 TURSG -59.559.539,03 5,70 3,151 ZPLIB -59.157.905,80 5,66 198,322 ISCTR -58.623.060,73 5,61 13,057 Diğer -609.152.015,65 58,31 -

HSBC'NİN ALIMLARININ YÜZDE 46,75'İ İKİ HİSSEDE YOĞUNLAŞTI

HSBC'nin pozitif net işlem hacminin yüzde 24,78'ini Koç Holding, yüzde 21,97'sini ise Türk Hava Yolları oluşturdu. Böylece iki hissenin toplam payı yüzde 46,75'e ulaştı.

Borsa İstanbul'da sert kayıpların yaşandığı haftada HSBC üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde 2,09 milyar TL net alım kaydedilmesi dikkat çekti.

Aracı kurum dağılımı verileri, HSBC üzerinden gerçekleştirilen müşteri işlemlerini de kapsadığından doğrudan kurumun kendi portföy tercihlerini yansıtmayabilir.

HSBC'NİN ASTOR İŞLEMLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

HSBC üzerinden 9-13 Kasım haftasında 925,97 milyon TL net alım gerçekleştirilirken 16-20 Kasım haftasında bu tutar yüzde 126,34 artışla 2,09 milyar TL'ye ulaştı.

İki haftalık işlem verilerinde en dikkat çekici değişim Astor Enerji (ASTOR) paylarında yaşandı. Önceki hafta 466,43 milyon TL net satış yapılan hissede son hafta 288,21 milyon TL net alım gerçekleştirildi.

Uluslararası yatırım bankası HSBC'nin aynı hafta içerisinde, 19 Kasım'da Astor Enerji için hedef fiyatını 287 TL'den 272 TL'ye düşürmesi ve "Al" tavsiyesini koruduğu görülmüştü.

Koç Holding ve Aselsan'da net alımlar artarken Tüpraş'ta net alım tutarı 505,79 milyon TL'den 214,91 milyon TL'ye geriledi. Şok Marketler ise iki hafta üst üste HSBC'nin en fazla net satış gerçekleştirdiği hisseler arasında yer aldı.

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