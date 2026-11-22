Borsa İstanbul ve altın piyasasında sert satışların yaşandığı 16-20 Kasım 2026 haftasında yatırım fonları arasında büyük getiri farkları oluştu. Haftanın en fazla kazandıran fonunda yükseliş yüzde 36,88'e ulaşırken en fazla kaybettiren fonda düşüş yüzde 59,29'u buldu.

BIST 100 endeksinin yüzde 6,01, gram altının ise yüzde 7,60 değer kaybettiği görülürken yatırım fonlarının ortalama getirisi yüzde 1,03 negatif oldu.

Para piyasası fonları yatırımcısına kazandırırken kıymetli maden ve hisse senedi fonlarında kayıplar öne çıktı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN 10 YATIRIM FONU

Haftanın getiri şampiyonu yüzde 36,88 yükselişle Atlas Portföy Serbest Fon oldu. Pusula Portföy Denge Katılım Serbest Fon yüzde 35,18, Neo Portföy Fon Sepeti Serbest Fon ise yüzde 21,35 getiriyle ilk üç sırada yer aldı.

En fazla kazandıran 10 yatırım fonunun tamamında haftalık getiri yüzde 9'u aştı.

Fon adı Haftalık getiri Atlas Portföy Serbest Fon %36,88 Pusula Portföy Denge Katılım Serbest Fon %35,18 Neo Portföy Fon Sepeti Serbest Fon %21,35 Piramit Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon %20,10 Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon %13,95 One Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon %13,62 Re-Pie Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon %12,14 Aura Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon %11,79 Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon %11,40 Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon %9,03

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN 10 YATIRIM FONU

Garanti Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon, yüzde 59,29'luk düşüşle haftanın en fazla değer kaybeden yatırım fonu oldu.

Trive Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon yüzde 36,72, Trive Portföy Serbest Fon ise yüzde 34,57 kayıpla listenin üst sıralarında yer aldı.

En fazla kaybettiren 10 fonun tamamında çift haneli düşüş yaşandı.

Fon adı Haftalık değişim Garanti Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon -%59,29 Trive Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon -%36,72 Trive Portföy Serbest Fon -%34,57 MT Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon -%29,66 Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon -%27,83 Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest Fon -%22,60 Azimut Portföy CO Hisse Senedi Serbest Özel Fon -%22,15 Deniz Portföy CC Hisse Senedi Serbest Özel Fon -%18,31 Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon -%15,94 Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon -%13,11

PARA PİYASASI FONLARI POZİTİF AYRIŞTI

Dokuz yatırım fonu kategorisinin yedisinde haftalık ortalama getiri negatif gerçekleşti. Para piyasası fonları yüzde 0,56 ile haftanın en fazla kazandıran kategorisi olurken borçlanma araçları fonları yüzde 0,06 getiri sağladı.

Altın fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle kıymetli maden fonları yüzde 3,92 kayıpla haftanın en kötü performansını sergiledi.

YATIRIM FONLARININ KATEGORİLERİNE GÖRE HAFTALIK GETİRİLERİ

Fon kategorisi Haftalık değişim Para piyasası fonları %0,56 Borçlanma araçları fonları %0,06 Serbest fonlar -%0,57 Katılım fonları -%0,88 Karma ve değişken fonlar -%1,95 Fon sepeti fonları -%2,55 Borsa yatırım fonları -%3,02 Hisse senedi fonları -%3,15 Kıymetli maden fonları -%3,92

187 HİSSE SENEDİ FONU DEĞER KAYBETTİ

Borsa İstanbul'daki satış dalgası hisse senedi fonlarının performansına da yansıdı. Kategoride yer alan 187 fon haftayı kayıpla tamamlarken yalnızca 3 fon yatırımcısına kazandırdı.

Kıymetli maden fonları kategorisindeki 28 fonun tamamında değer kaybı yaşandı. Para piyasası fonlarında ise 78 fon kazandırırken 4 fon geriledi.

991 FON KAZANDIRDI, 982 FON KAYBETTİRDİ

Yatırım fonlarının genelinde haftalık ortalama getiri negatif gerçekleşmesine rağmen yükselen ve düşen fon sayıları birbirine yakın seyretti.

16-20 Kasım haftasında 991 yatırım fonu pozitif getiri sağlarken 982 yatırım fonunda değer kaybı kaydedildi.

(CNBC-E)

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