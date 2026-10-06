Kitco News'in aktardığı raporda; tırmanan petrol fiyatları, inatçı enflasyon ve yüksek faiz ortamının altın üzerindeki satış baskısını artırdığına dikkat çekildi.

Fransız bankasının Kıdemli Değerli Metaller Analisti Bernard Dahdah tarafından kaleme alınan raporda, Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik gelişmelerin ve Federal Rezerv’in (Fed) para politikasının altının yönünü belirlemede kilit rol oynayacağı vurgulandı.

AĞUSTOS AYINDAN BU YANA SENARYOLAR DEĞİŞTİ

Natixis, makroekonomik dinamiklerin son bir ayda belirgin şekilde farklılaştığını kaydetti.

Ağustos sonunda ABD’nin mali sürdürülebilirliği ve tahvil piyasasındaki istikrarsızlık endişeleriyle yıl sonu altın hedefini 5.000 dolara çıkaran banka, yeni raporda makro koşulların yeniden şekillendiğini belirtti.

• Petrol ile Ters Korelasyon: Ham petrol fiyatlarındaki artış enflasyon beklentilerini yukarı çekerek Fed'in sıkılaşma adımlarını canlı tutuyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükseltiyor.

• Dolar Endeksi ve Tahvil Getirileri: Altın ile ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri ve ABD dolar endeksi (DXY) arasındaki tarihsel korelasyon yeniden güç kazandı.

• ETF'lerde Dikkat Çeken Ayrışma: Fiyatlardaki geri çekilmeye rağmen fiziksel destekli altın ETF'lerindeki varlıkların artması yatırımcıların düşüşleri fırsat olarak gördüğünü gösterse de, bu durum faiz baskısını dengelemeye yetmedi.

NATİXİS’İN ALTIN İÇİN 3 FARKLI SENARYOSU

Analist Bernard Dahdah, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak altın fiyatları için üç farklı potansiyel patika çizdi:

• 1. Baz Senaryo (4.100 - 4.750 Dolar Aralığı):

Fed’in aralık ayında bir faiz artırımı daha yapma olasılığı nedeniyle altının 2026 sonuna kadar ons başına 4.100 dolar seviyelerine doğru çekilmesi bekleniyor. 2027 yılında faizlerin sabit kalması, dolar etkisinin zayıflaması ve merkez bankası alımlarının canlanmasıyla altının yıl sonunda 4.750 dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

• 2. Ayı / Kötümser Senaryo (3.500 Dolar):



Orta Doğu’daki çatışmaların Hürmüz Boğazı’nın kapanmasına yol açacak şekilde tırmanması durumunda petrol fiyatları fırlayacak, yüksek enflasyon faizlerin uzun süre yukarıda kalmasına neden olacak. Ulusal para birimlerini savunmak isteyen merkez bankalarının altın satıcısı konumuna geçmesiyle ons fiyatı 3.500 dolara kadar gerileyebilir.

• 3. Boğa / İyimser Senaryo (5.250 Dolar Üzeri):



Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin düşmesi ve koşulların normalleşmesi halinde petrol fiyatları gerileyecek, bu da enflasyonun düşüşünü hızlandıracak. Fed’in gevşeme politikasına geçmesiyle birlikte altın fiyatlarının ons başına 5.250 doların üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

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