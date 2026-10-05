Altın fiyatlarında kısa vadeli riskler yeniden gündeme gelirken, piyasa değerlendirmelerinde 4 bin dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. Altının bu seviyenin üzerinde kalması mevcut görünümün korunması açısından önem taşırken, 4 bin doların aşağı yönlü kırılması halinde teknik satışların hızlanabileceği ve piyasa görünümünün bozulabileceği belirtiliyor.

TAHVİL FAİZLERİ ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Altın üzerindeki önemli baskı unsurlarından biri ABD tahvil faizleri. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin yüzde 5'in üzerinde seyretmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltan unsurlar arasında yer alıyor.

Buna karşın Deutsche Bank, altının temmuz ayında gördüğü dip seviyenin altına gerilememesine dikkat çekiyor. Bankaya göre yüksek tahvil faizlerine rağmen yeni bir dip oluşmaması, piyasada güçlü bir alıcı kitlesinin bulunduğuna işaret ediyor.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI DESTEKLİYOR

Deutsche Bank değerlendirmesinde, merkez bankaları ve diğer resmi kurumların altın alımlarının piyasayı desteklemeye devam ettiği belirtiliyor. Resmi sektörün altın talebinin son yıllarda güçlü şekilde arttığına dikkat çekiliyor.

Öte yandan altının düşeceği beklentisiyle pozisyon alan yatırımcıların sayısı son yılların yüksek seviyelerine çıkarken, yükseliş bekleyen yatırımcıların pozisyonlarının haziran ayından bu yana yüzde 55 azaldığı belirtiliyor.

Deutsche Bank'a göre bu tablo, satışların önemli bölümünün gerçekleşmiş olabileceğine işaret ediyor. Yeni satışların azalması ve alımların yeniden güçlenmesi halinde altında daha güçlü bir toparlanma görülebileceği değerlendiriliyor.

YIL SONU ALTIN BEKLENTİSİ 4.825 DOLARA ÇIKTI

Küresel finans piyasalarında 2026 yıl sonu medyan ons altın beklentisi 4.825 dolar seviyesine ulaştı.

Kurumların yıl sonu hedefleri ise şöyle:

Kurum Yıl sonu altın hedefi Citi 4.800-5.000 dolar Societe Generale 4.750 dolar Goldman Sachs 4.650 dolar Standard Chartered 4.650 dolar UBS 4.600 dolar Morgan Stanley 4.450 dolar OCBC 4.360 dolar

Böylece kısa vadede 4 bin dolar desteği yakından izlenirken, orta ve uzun vadede kurumların ons altında 4.000 doların üzerinde seviyeleri hedeflediği görülüyor.

Ons altın 4000 dolar sınırına yaklaştı. TSİ 18.00 itibarıyla yüzde 0,09'luk yükselişle 4145 dolardan, gram altın ise 6554 TL'den işlem görüyor.

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