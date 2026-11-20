Türkiye'de işlenmemiş altın ithalatına yönelik kota ve ilave gümrük vergileri, mücevher ihracatında rekabet gücünü olumsuz etkiledi. Sektör temsilcileri, uluslararası piyasalarla Türkiye arasındaki altın fiyat farkının kilogram başına 10 bin dolara kadar ulaştığını, bu nedenle siparişlerin iptal edildiğini ve müşterilerin başka ülkelere yöneldiğini belirtti.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Özcan, kota uygulamasının kaldırılması ve ek vergilerin yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

ALTIN KOTASI MÜCEVHER İHRACATINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Türkiye'de 2023 yılında işlenmemiş altın ithalatına yönelik uygulamaya alınan kota ve ilave gümrük vergileri, mücevher sektörünün ihracat performansını etkiledi. Sektörün toplam ihracatı 2025 yılında 13,4 milyar dolara ulaşmasına rağmen, yüksek katma değer sağlayan işlenmiş mücevher ürünlerinin dış satımında gerileme yaşandı.

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Mustafa Özcan, sektörün yaşadığı sorunların başlıca nedenlerinden birinin kota uygulaması olduğunu belirtti. Özcan, uygulama sonrasında Türkiye ile uluslararası piyasalar arasında kilogram başına altın fiyatında 10 bin dolara kadar fark oluştuğunu ve bu durumun ihracatçıların rekabet gücünü zayıflattığını ifade etti.

Özcan, sektörün kota nedeniyle ciddi darbe aldığını belirterek, kilogram başına yaklaşık 4 bin 500 dolar işçilik katma değeri oluşturulan ürünlerin uluslararası piyasalardaki fiyat farkı nedeniyle alıcı bulmakta zorlandığını söyledi.

MÜCEVHER İHRACATINDA TONAJ BAZINDA YÜZDE 50'Yİ AŞAN KAYIP

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre mücevher sektörünün toplam ihracatı 2020 yılında 6,7 milyar dolar seviyesindeyken 2021'de 11 milyar dolara, 2022'de 10,2 milyar dolara ve 2023'te 13,6 milyar dolara yükseldi.

Sektörün ihracatı 2024 yılında 13 milyar dolar, 2025 yılında ise 13,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2026 yılının ocak-ekim döneminde ihracat 8 milyar dolara yaklaştı.

Ancak MİB Başkanı Özcan, altın fiyatlarındaki yükselişin ihracatın parasal değerini artırarak gerçek miktar kaybını kısmen gizlediğine dikkat çekti. Altının ons fiyatının 2025 yılında ortalama 3 bin dolar seviyesindeyken 2026 yılında yaklaşık 4 bin 500 dolara yükseldiğini belirten Özcan, tonaj bazında işlenmiş mücevher ihracatındaki kaybın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu dile getirdi.

Özcan, sektörün bu yıl 20 milyar dolarlık ihracat potansiyeline ulaşabilecek durumda olduğunu ancak kota ve ek gümrük vergileri nedeniyle 13 milyar doları yakalamakta zorlandığını ifade etti.

DEĞİŞEN ALTIN FİYAT FARKI SİPARİŞLERİ RİSKE ATIYOR

Türkiye ile uluslararası piyasalar arasındaki altın fiyat farkının dönemsel olarak değişmesi, ihracatçıların uzun vadeli sipariş ve tedarik planlamasını da zorlaştırıyor.

Özcan, kısa süre önce kilogram başına yaklaşık 1.600 dolarlık fiyat farkı oluştuğunu belirterek uluslararası alıcıların altını teslim tarihinde hangi maliyetle temin edeceklerini bilmek istediğini söyledi.

Fiyat farkındaki belirsizliğin sözleşmelerin iptal edilmesine veya yeni siparişlerin başka ülkelere yönlendirilmesine neden olduğunu kaydeden Özcan, firmaların bu nedenle ciddi sipariş kayıpları yaşadığını aktardı.

SİPARİŞ KAYIPLARI BAZI İŞLETMELERDE YÜZDE 50'Yİ AŞIYOR

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre fiyat belirsizliğinden kaynaklanan sipariş kayıpları bazı işletmelerde yüzde 50'nin üzerine çıkabiliyor. Sektör genelindeki sözleşme iptallerine ilişkin kesin ve toplulaştırılmış bir veri ise bulunmuyor.

Kaybedilen müşterilerin önemli bölümünün İtalya, Dubai, Hindistan, Çin, Hong Kong ve diğer üretici pazarlara yöneldiği belirtildi.

Sektör temsilcileri, büyük mücevher perakende zincirlerinden birinin de geçmiş yıllarda Türkiye'deki alım heyeti organizasyonlarına katılmasına rağmen mevcut sistem nedeniyle Türkiye'den alımlarını durdurduğunu bildirdi.

SEKTÖRDEN KOTA VE EK VERGİ DÜZENLEMESİ ÇAĞRISI

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Özcan, sektörde yaşanan sorunların aşılması için işlenmemiş altın ithalatına getirilen kotaların kaldırılmasını ve ilave gümrük vergilerinin yeniden düzenlenmesini istedi.

Sektör temsilcileri, kota uygulamasının kaldırılmasının kaybedilen sipariş ve müşterilerin hemen geri dönmesini sağlamayacağını da vurguluyor. Uluslararası alıcıların yeniden kazanılması ve güven ilişkisinin kurulması için yaklaşık 2-3 yıllık toparlanma sürecine ihtiyaç duyulabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber 7