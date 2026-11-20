İki şirketin hisseleri 23 Kasım'da işleme kapatılacak, 24 Kasım 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmeye başlayacak.

PEKGY VE GUNDG PAYLARI YAKIN İZLEME PAZARI'NA ALINIYOR

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 20 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, iki şirketin paylarının pazar değişikliğine ilişkin karar duyuruldu.

Açıklamaya göre Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 35/1-d maddesi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verildi.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) paylarının ise aynı yönergenin 35/1-c maddesi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınacağı bildirildi.

İKİ HİSSENİN İŞLEM SIRASI 23 KASIM'DA KAPATILACAK

Borsa İstanbul'un kararına göre her iki şirketin paylarının işlem sırası 23 Kasım 2026 tarihinde kapatılacak. PEKGY ve GUNDG payları, 24 Kasım 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işleme açılacak.

Böylece iki hisse için pazar değişikliği süreci 24 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek.

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