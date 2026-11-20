MKK tarafından 20 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, temettü hak kullanım işlemlerine ilişkin açıklamaya yer verildi.

MKK'nın duyurusuna göre, Merkezi Kaydi Sistem üzerinden gerçekleştirilen hak kullanım ödemeleri kapsamında Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (DURKN) nakit temettü ödemesi 20 Kasım 2026 tarihinde tamamlandı.

Şirketin temettü dağıtımına ilişkin ödeme işlemlerinin tamamlandığı bildirilirken, temettünün hisse başına tutarı ve diğer dağıtım detayları için KAP açıklamasındaki veriler esas alınıyor.

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