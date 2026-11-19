Altın piyasasında en düşük 6 milyon 100 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 220 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,49 düşüşle 6 milyon 120 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 150 bin liradan tamamlamıştı.

Geçen hafta bugün ise kapanış seviyesi 6 milyon 379 bin lira olmuştu. Böylece altının kilogram fiyatında 259 bin liralık kayıp yaşandı.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ DİNAMİKLER NELER?

Küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, son dönemde yaşanan makroekonomik gelişmeler ve artan kar realizasyonlarının etkisiyle düşüş eğilimine girdi.

Hem ons altın hem de iç piyasadaki gram altın fiyatlarında gözlenen bu geri çekilme, piyasa aktörleri tarafından yakından takip ediliyor.

Altın fiyatlarındaki gerilemenin temelinde, küresel merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler yer alıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz indirim süreçlerine dair temkinli mesajları, ABD dolar endeksini ve hazine tahvili getirilerini destekliyor.

Getirisi olmayan bir varlık olan altın, yükselen tahvil faizleri karşısında cazibesini kısmen yitirirken, güçlenen dolar da emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

JEOPOLİTİK RİSK ALGISI VE KÂR SATIŞLARI

Geçtiğimiz dönemlerde rekor seviyeleri test eden altında, jeopolitik tansiyonun görece dengelenmesiyle birlikte güvenli liman talebinde bir miktar zayıflama görülüyor.

Analistler, teknik açıdan kritik direnç seviyelerinin aşılamamasının kurumsal ve bireysel yatırımcıları kar realizasyonuna yönelttiğini ifade ediyor.

İÇ PİYASADA GRAM ALTIN GÖRÜNÜMÜ

Küresel piyasalarda ons altındaki değer kaybı, yurt içinde dolar/TL kurundaki yatay seyrin de etkisiyle gram altın fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Kapalıçarşı ve serbest piyasada yatırımcılar, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirip değerlendirmeme konusunda temkinli bir bekleyiş sürdürüyor.

Piyasa uzmanları, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan ABD istihdam ve enflasyon verilerinin altının kısa ve orta vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

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