Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, küresel gelişmelerin etkisiyle gerileyen altın fiyatlarını değerlendirdi. 2025 yılında yüzde 100'ün üzerinde değer kazanan altının, 2026 yılında yön değiştirdiğini belirten Özman, küresel gelişmelerin fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

2026 yılının şubat ayında ons altının 5 bin doları aşmasıyla gram altının anlık olarak 8 bin 100 TL seviyelerini gördüğünü hatırlatan Özman, yıl başında gündeme gelen 10 bin TL beklentilerinin küresel gelişmeler nedeniyle rafa kalktığını söyledi. Gram altının 6 bin 200 TL'nin altına gerilemesinde ise jeopolitik gelişmelerin ve dolar talebindeki artışın etkili olduğunu vurguladı.

ALTIN FİYATLARINI SAVAŞ VE ENERJİ MALİYETLERİ BASKILIYOR

Altındaki düşüşün temelinde ABD ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin bulunduğunu belirten Özman, enerji piyasalarındaki tıkanıklığın küresel enflasyonu tetiklediğini dile getirdi.

Artan enerji maliyetleri ve dış ticaret açıkları nedeniyle ülkelerin döviz ihtiyacının yükseldiğini ifade eden Özman, merkez bankalarının önce döviz rezervlerini kullandığını, ardından altın satışına yöneldiğini kaydetti.

Doların küresel ölçekte değer kazanması ve faizlerin yükselmesinin de altının yatırımcılar açısından cazibesini azalttığını belirten Özman, yaşanan geri çekilmeyi piyasanın doğal bir düzeltme hareketi olarak değerlendirdi.

2027 YILININ İLK YARISI İÇİN ALTIN TAHMİNİ

Kısa vadede altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklemediğini ifade eden Özman, fiyatların yeniden ivme kazanmasının savaşın seyrine ve Hürmüz Boğazı'nın ticarete yeniden açılmasına bağlı olduğunu söyledi.

Enerji arzındaki sorunların hafiflemesiyle dolara olan talebin azalabileceğini ve altının yeniden toparlanabileceğini belirten Özman, 2027 yılının ilk yarısına ilişkin beklentisini de paylaştı.

Özman, şu anda 3 bin 700 dolar seviyelerinde bulunan ons altının 2027 yılının ilk yarısında 4 bin doların biraz üzerine çıkabileceğini tahmin ettiğini belirterek, bu seviyelerin gram altında 6 bin 500-7 bin TL aralığını gündeme getirebileceğini söyledi.

HIZLI YÜKSELİŞ DEĞİL, KADEMELİ TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Altın fiyatlarında kısa sürede sert bir yükseliş beklemediğini vurgulayan Özman, yatırımcıların mevcut süreçte birikimlerini korumaya odaklanması gerektiğini ifade etti.

Özman'ın değerlendirmesine göre altındaki toparlanmanın hızı, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra enerji piyasalarındaki normalleşmeye ve küresel dolar talebindeki değişime bağlı olacak. 2027'nin ilk yarısında ise hızlı bir yükselişten ziyade kademeli bir toparlanma öngörülüyor.

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