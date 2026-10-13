BMI 2026 yılı için ortalama bakır fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Ayrıca uzun vadeli beklentisini de paylaştı.

Kuruluş, elektrifikasyon ve temiz enerji yatırımlarının desteğiyle bakır fiyatlarının 2035 yılına kadar ton başına 17 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

BMI analistleri, 2026'nın geri kalanında bakır fiyatlarının oynak seyretmesini ve ABD'nin tarife politikasına ilişkin gelişmelere duyarlı olmasını bekliyor. Washington yönetiminin vereceği nihai kararın, kısa vadede fiyatların yönü üzerinde belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

ABD'NİN TARİFE BELİRSİZLİĞİ FİYATLARI ETKLİYOR

Bakır piyasasında ABD'nin tarife politikalarına ilişkin belirsizlik, fiyat hareketlerinin temel gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. BMI analistleri, 2026'nın kalan döneminde fiyatların tarife politikasındaki gelişmelere karşı hassasiyetini koruyacağını belirtiyor.

Bununla birlikte, küresel piyasadaki yapısal arz sıkışıklığının devam etmesi bekleniyor. Analistlere göre arz tarafındaki kısıtlar, bakır fiyatlarında yaşanabilecek olası geri çekilmeleri sınırlayabilir.

BAKIRDA 2035 HEDEFİ TON BAŞINA 17 BİN DOLAR

Uzun vadeli görünümde ise elektrifikasyon ve temiz enerji altyapısına yönelik yatırımların bakır talebini desteklemesi bekleniyor. Elektrik şebekeleri, enerji dönüşümü ve elektrifikasyon projelerinde bakıra duyulan ihtiyaç, fiyat beklentilerinde öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

BMI, bu gelişmelerin etkisiyle bakır fiyatlarının 2035 yılına kadar ton başına 17 bin dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık vadeli bakır kontratları ton başına 14.624,50 dolar seviyesinde yatay seyrediyor. 2035 yılı için öngörülen 17.000 dolarlık fiyat seviyesi mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 16,23'lük yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Kaynak: Dünya

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