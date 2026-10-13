Borsa İstanbul, şirketlerin piyasadaki likidite durumunu ve endeks ağırlıklarını doğrudan etkileyen fiili dolaşımdaki pay oranı güncellemelerini açıkladı.

Şirketlerin sermaye yapısındaki değişimler ve piyasadaki serbest dolaşım miktarları göz önüne alınarak yapılan revizyonlar, 14 Ekim 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

Yapılan açıklamaya göre BAHKM, CITAS, KUVVA ve TDGYO paylarının yeni fiili dolaşım oranları yarından itibaren geçerlilik kazanacak.

14 EKİM 2026 İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK ŞİRKETLER

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre fiili dolaşımdaki pay oranı değişen şirketler şunlardır:

• BAHKM (Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

• CITAS (Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.)

• KUVVA (Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.)

• TDGYO (Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.)

Yeni oranların yürürlüğe girmesiyle birlikte, BIST endeks hesaplamalarında ilgili hisselerin ağırlıkları güncellenmiş oranlar üzerinden hesaplanacak.

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

Fiili dolaşımdaki pay oranı, bir şirketin toplam sermayesini temsil eden hisse senetlerinden piyasada serbestçe alınıp satılabilen kısmın oranını gösterir.

Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında şirketlerin toplam piyasa değerinden ziyade dolaşımdaki hisse oranlarını baz almaktadır.

Bu durum, şirketlerin ilgili BIST endekslerindeki ağırlıklarını ve dolayısıyla endeks bazlı fonların portföy ayarlamalarını doğrudan etkilemektedir.

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