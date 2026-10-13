Borsa İstanbul’da teknik analiz göstergeleri güçlü bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. İncelenen 10 hisse senedinde takip edilen 80 temel teknik göstergenin 73’ü "AL", 7’si ise "SAT" yönünde gerçekleşti.
Birlikte değerlendirilen teknik indikatörlerde "AL" sinyali oranı yüzde 91,25 seviyesine ulaşarak dikkat çekici bir ağırlık oluşturdu.
İncelemeye konu olan tüm hisselerde sekiz temel teknik göstergenin (CCI, RSI, Momentum, Stokastik, MACD ve Hareketli Ortalamalar) en az altısında AL sinyali üretildiği görüldü.
TEKNİK PUAN SIRALAMASINDA ZİRVE İŞ GİRİŞİM’İN
Farklı değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklandırmalarla hesaplanan toplam teknik puan sıralamasında İş Girişim (ISGSY) 41 puanla ilk sırada yer aldı.
On hissenin ortalama teknik puanı 33,33 olarak gerçekleşirken, en yüksek ve en düşük puan arasındaki fark 11,75 puan oldu.
|Hisse Kodu
|Hisse Adı
|Teknik Puan
|AL Sinyali Sayısı
|SAT Sinyali Üreten Indikatörler
|ISGSY
|İş Girişim
|41,00
|7 / 8
|HO(20)/HO(50)
|ERCB
|Erciyas Çelik Boru
|38,50
|8 / 8
|Yok (Tam Uyum)
|ULUFA
|Ulusal Faktoring
|34,50
|8 / 8
|Yok (Tam Uyum)
|ARENA
|Arena Bilgisayar
|33,50
|7 / 8
|HO(20)/HO(50)
|AFYON
|Afyon Çimento
|31,75
|8 / 8
|Yok (Tam Uyum)
|LRSHO
|Loras Holding
|31,75
|6 / 8
|Momentum, HO(20)/HO(50)
|PKENT
|Petrokent Turizm
|31,75
|8 / 8
|Yok (Tam Uyum)
|AKYHO
|Akdeniz Yatırım Holding
|31,00
|6 / 8
|Stokastik, HO(20)/HO(50)
|IDGYO
|İdealist GMYO
|30,25
|8 / 8
|Yok (Tam Uyum)
|EFOR
|Efor Yatırım
|29,25
|7 / 8
|RSI
5 HİSSEDE TAM UYUM: 8’DE 8 "AL"
İncelenen listede Erciyas Çelik Boru, Ulusal Faktoring, Afyon Çimento, Petrokent Turizm ve İdealist GMYO olmak üzere 5 hisse, sekiz teknik göstergenin tamamında firesiz AL sinyali üretti.
Aynı sayıda AL sinyali üreten şirketlerin farklı puanlar alması, toplam puanlamada sadece sinyal sayısının değil, gösterge ağırlıklarının ve fiyat mum formatlarının da hesaba katıldığını gösteriyor.
SİNYAL DETAYLARI VE AYRIŞAN GÖSTERGELER
• Hareketli Ortalamalara Takılanlar: İş Girişim, Arena Bilgisayar, Loras Holding ve Akdeniz Yatırım Holding’de HO(20)–HO(50) kesişimi SAT yönünde bulunuyor. Bu durum kısa vadeli momentum güçlü olsa da orta-uzun vadeli trend kesişimlerinin henüz tam teyit vermediğine işaret ediyor.
• Aşırı Alım Bölgesindekiler (AA): Aşırı alım bölgesine giren hisselerde momentum güçlü olmakla birlikte düzeltme risklerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle Afyon Çimento ve Petrokent Turizm üç ayrı indikatörde aşırı alım bölgesinde seyrediyor.
• Ayrışan İndikatörler: Loras Holding’de momentum, Akdeniz Yatırım’da stokastik ve Efor Yatırım’da RSI göstergesi ana trendden olumsuz ayrışarak SAT sinyali üreten kısıtlı indikatörler oldu.
YATIRIMCILAR İÇİN TEKNİK GÖRÜNÜM OKUMASI
Farklı analiz yöntemlerinin ve teknik indikatörlerin aynı yönü işaret etmesi yükseliş hareketinin gücüne işaret etse de yüksek oranlı AL sinyalleri tek başına kesin bir fiyat artışı garantisi sunmuyor.
Özellikle HO(20)–HO(50) göstergesinde SAT sinyali devam eden hisselerde hareketli ortalamaların direnç seviyeleri yakından izlenmeli. Teknik sinyallerin kalıcılığı ve trende dönüşebilmesi için önümüzdeki seanslarda işlem hacminin fiyat hareketini desteklemesi kritik önem taşıyor.
Kaynak: Matriks
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