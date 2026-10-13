Birlikte değerlendirilen teknik indikatörlerde "AL" sinyali oranı yüzde 91,25 seviyesine ulaşarak dikkat çekici bir ağırlık oluşturdu.

İncelemeye konu olan tüm hisselerde sekiz temel teknik göstergenin (CCI, RSI, Momentum, Stokastik, MACD ve Hareketli Ortalamalar) en az altısında AL sinyali üretildiği görüldü.

TEKNİK PUAN SIRALAMASINDA ZİRVE İŞ GİRİŞİM’İN

Farklı değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklandırmalarla hesaplanan toplam teknik puan sıralamasında İş Girişim (ISGSY) 41 puanla ilk sırada yer aldı.

On hissenin ortalama teknik puanı 33,33 olarak gerçekleşirken, en yüksek ve en düşük puan arasındaki fark 11,75 puan oldu.

Hisse Kodu Hisse Adı Teknik Puan AL Sinyali Sayısı SAT Sinyali Üreten Indikatörler ISGSY İş Girişim 41,00 7 / 8 HO(20)/HO(50) ERCB Erciyas Çelik Boru 38,50 8 / 8 Yok (Tam Uyum) ULUFA Ulusal Faktoring 34,50 8 / 8 Yok (Tam Uyum) ARENA Arena Bilgisayar 33,50 7 / 8 HO(20)/HO(50) AFYON Afyon Çimento 31,75 8 / 8 Yok (Tam Uyum) LRSHO Loras Holding 31,75 6 / 8 Momentum, HO(20)/HO(50) PKENT Petrokent Turizm 31,75 8 / 8 Yok (Tam Uyum) AKYHO Akdeniz Yatırım Holding 31,00 6 / 8 Stokastik, HO(20)/HO(50) IDGYO İdealist GMYO 30,25 8 / 8 Yok (Tam Uyum) EFOR Efor Yatırım 29,25 7 / 8 RSI

5 HİSSEDE TAM UYUM: 8’DE 8 "AL"

İncelenen listede Erciyas Çelik Boru, Ulusal Faktoring, Afyon Çimento, Petrokent Turizm ve İdealist GMYO olmak üzere 5 hisse, sekiz teknik göstergenin tamamında firesiz AL sinyali üretti.

Aynı sayıda AL sinyali üreten şirketlerin farklı puanlar alması, toplam puanlamada sadece sinyal sayısının değil, gösterge ağırlıklarının ve fiyat mum formatlarının da hesaba katıldığını gösteriyor.

SİNYAL DETAYLARI VE AYRIŞAN GÖSTERGELER

• Hareketli Ortalamalara Takılanlar: İş Girişim, Arena Bilgisayar, Loras Holding ve Akdeniz Yatırım Holding’de HO(20)–HO(50) kesişimi SAT yönünde bulunuyor. Bu durum kısa vadeli momentum güçlü olsa da orta-uzun vadeli trend kesişimlerinin henüz tam teyit vermediğine işaret ediyor.

• Aşırı Alım Bölgesindekiler (AA): Aşırı alım bölgesine giren hisselerde momentum güçlü olmakla birlikte düzeltme risklerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle Afyon Çimento ve Petrokent Turizm üç ayrı indikatörde aşırı alım bölgesinde seyrediyor.

• Ayrışan İndikatörler: Loras Holding’de momentum, Akdeniz Yatırım’da stokastik ve Efor Yatırım’da RSI göstergesi ana trendden olumsuz ayrışarak SAT sinyali üreten kısıtlı indikatörler oldu.

YATIRIMCILAR İÇİN TEKNİK GÖRÜNÜM OKUMASI

Farklı analiz yöntemlerinin ve teknik indikatörlerin aynı yönü işaret etmesi yükseliş hareketinin gücüne işaret etse de yüksek oranlı AL sinyalleri tek başına kesin bir fiyat artışı garantisi sunmuyor.

Özellikle HO(20)–HO(50) göstergesinde SAT sinyali devam eden hisselerde hareketli ortalamaların direnç seviyeleri yakından izlenmeli. Teknik sinyallerin kalıcılığı ve trende dönüşebilmesi için önümüzdeki seanslarda işlem hacminin fiyat hareketini desteklemesi kritik önem taşıyor.

Kaynak: Matriks

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