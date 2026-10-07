Gümüşün ons fiyatı, son dönemdeki toparlanma girişimlerine rağmen 59,7-62 dolar aralığında sıkışmış durumda. Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin yeni sinyalleri yakından takip ediyor.

ABD’de istihdam piyasasındaki zayıflama, Fed’in faiz artışlarına ara verebileceği beklentisini güçlendirirken, devam eden enflasyon baskısı değerli metal üzerinde temkinli bir görünüm oluşturuyor.

ABD’nin eylül ayı istihdam raporuna göre ekonomide 29 bin yeni istihdam yaratıldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1’den yüzde 4,2’ye yükseldi.

Söz konusu veriler, Fed’in ekim ayında faiz artırımına ara verebileceği beklentisini destekledi. Piyasalarda ekim ayında faiz artırımı ihtimali yaklaşık yüzde 20,5, aralık ayında ise yüzde 84,5 seviyesinde fiyatlanıyor.

ENFLASYON BASKISI SÜRÜYOR

Faiz beklentilerini etkileyen önemli unsurlardan biri de hizmet sektöründeki fiyat baskısı oldu. Eylül ayı ISM verilerine göre ABD Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 55,4’ten 54,9’a geriledi.

Endeksteki düşüş hizmet sektöründeki büyümenin sürdüğünü ancak hız kestiğini gösterirken, girdi fiyatları endeksinin 72,6’dan 74,0’a yükselmesi enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret etti. Söz konusu seviye, Temmuz 2022’den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Fed’in yeniden faiz artırabileceği beklentisinin korunması, ABD Hazine tahvili getirilerinin kalıcı şekilde gerilemesini zorlaştırabilir. Bu durum, gümüşe yönelik talep üzerinde baskı oluşturabilir.

GÜMÜŞTE ARZ AÇIĞI BEKLENTİSİ

Gümüş piyasasında faiz politikasının yanı sıra arz-talep dengesi de yakından izleniyor. Silver Institute ve Metals Focus’un 2026 tahminlerine göre küresel gümüş piyasasında 46,3 milyon ons arz açığı oluşması bekleniyor. Bu, üst üste altıncı yıllık arz açığı anlamına geliyor.

Buna karşın güneş enerjisi sektöründe gümüş kullanımının azaltılması ve alternatif malzemelere geçişin hızlanması nedeniyle sanayi talebinin yüzde 3 gerilemesi bekleniyor. Buna karşılık sikke ve külçe talebinin yüzde 18 artması öngörülüyor.

Bu tablo, uzun vadede arz açığının gümüş fiyatlarını destekleyebileceğine işaret ederken, kısa vadede yatırım amaçlı talebin seyri belirleyici olacak.

GÖZLER 8 EKİM’DEKİ FED TUTANAKLARINDA

Gümüşün kısa vadeli yönünde ise Fed tutanakları kritik önem taşıyor. 8 Ekim’de yayımlanması beklenen Fed toplantı tutanakları, faiz politikasının geleceğine ilişkin yeni ipuçları verecek. Piyasalar da ekim ayında faiz artışı beklentisinin zayıflamasına karşın aralık ayına ilişkin beklentileri yüksek tutuyor.

Tutanaklarda enflasyon riskleri ve yeni faiz artırımlarının öne çıkması, gümüşteki yükseliş girişimlerini sınırlayabilir. Buna karşılık Fed’in ek sıkılaştırmaya daha temkinli yaklaşması, doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin gerilemesi, gümüşün 59,7-62 dolar bandının üstüne çıkmasını destekleyebilir.

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