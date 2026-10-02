70 dolara dayandıktan sonra sert satışlarla karşılaşan gümüşte kayıplar artarken, yatırımcıların gözü 60 dolar seviyesine çevrildi. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 55 dolar desteği gündeme gelebilir.

27 Ağustos'ta ons gümüş 70 dolar seviyesine yaklaşırken, gram gümüş de 107 TL'yi aşmıştı. Son iki ayın güçlü yükselişinin ardından gelen satışlarla ons gümüş 61,27 dolara, gram gümüş ise 96,70 TL'ye geriledi.

Gümüşte iki aylık kayıp yüzde 10'u aşarken, yatırımcılar düşüşün devam edip etmeyeceğine ve kritik destek seviyelerine odaklandı.

GÜMÜŞTE 60 DOLAR KRİTİK SEVİYE

Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon baskısını artırabileceği endişesi ve Fed'den gelen şahin mesajlar değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

Bunun yanında doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de gümüş fiyatlarındaki geri çekilmeyi destekliyor.

Teknik görünümde 60 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Analistlere göre bu seviyeden gelebilecek bir toparlanma, gümüşte yeni bir yükseliş hareketinin önünü açabilir.

Buna karşılık gümüşün 60 doların altına gerilemesi halinde bir sonraki güçlü destek seviyesinin 55 dolar civarında bulunduğu değerlendiriliyor. Tahvil getirilerindeki dalgalanma nedeniyle kısa vadede oynaklığın yüksek kalması bekleniyor.

BMO GÜMÜŞ TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

BMO analistleri kısa vadeli risklere dikkat çekerek gümüş fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Banka, gümüşün dördüncü çeyrekte ortalama 67,40 dolar seviyesinde işlem görmesini bekliyor. Önceki tahmin 71,40 dolar seviyesindeydi.

BMO, ilk çeyrek için ortalama fiyat beklentisini de 73,50 dolardan 69,30 dolara indirdi.

Buna karşılık banka, uzun vadeli ortalama gümüş fiyatı tahminini 36 dolardan 47 dolara yükseltti. Bu değişim, önceki tahmine göre yaklaşık yüzde 31'lik artışa işaret ediyor.

BMO'ya göre Çinli güneş paneli üreticilerinin yüksek fiyatlar nedeniyle üretimde gümüş kullanımını azaltması ve bakır gibi alternatiflere yönelmesi, endüstriyel talebi zayıflatabilir. Analistler, bu eğilimin gümüşün önümüzdeki dönemde altının gerisinde kalmasına yol açabileceğini belirtiyor.

DEV KURUMLARIN GÜMÜŞ TAHMİNLERİ

Bankalar ve büyük finans kuruluşlarının yıl sonu gümüş fiyatı beklentileri ise geniş bir aralıkta bulunuyor.

Kurum Gümüş tahmini Citigroup 110 dolar Bank of America 100 dolar Goldman Sachs 85-100 dolar UBS 70-80 dolar JPMorgan 63 dolar Commerzbank 59-67 dolar

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