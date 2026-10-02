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Yapı Kredi Yatırım satış tarafına geçti. Milyarlık satış yapan kurumun elden çıkardığı ilk hisse belli oldu.

Yapı Kredi Yatırım’ın 2 Ekim 2026 tarihli işlemlerinde alım ve satım tarafında öne çıkan hisseler belli oldu. TSİ 12.00 itibarıyla kurumun ekranında net hacim -1 milyar 243 milyon 213 bin 436 lot olarak yer aldı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet (TL)
SOIMAV 6.700.000 %9,93 0,02
CANTE 5.568.579 %8,25 1,062
HDFGS 5.552.636 %8,23 0,922
AEIMAV 4.133.493 %6,13 0,074
GAIKXV 4.075.000 %6,04 0,02

Yapı Kredi Yatırım SASA’da satışa geçti!, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet (TL)
SASA -40.263.264 %31,99 1,916
ISCTR -6.394.190 %5,08 12,486
FRIOCV -3.382.195 %2,69 0,02
SLRAJ.V.B... -3.357.689 %2,67 0,06
KOCMT -3.100.552 %2,46 2,648

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