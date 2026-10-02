Yapı Kredi Yatırım satış tarafına geçti. Milyarlık satış yapan kurumun elden çıkardığı ilk hisse belli oldu.
Yapı Kredi Yatırım’ın 2 Ekim 2026 tarihli işlemlerinde alım ve satım tarafında öne çıkan hisseler belli oldu. TSİ 12.00 itibarıyla kurumun ekranında net hacim -1 milyar 243 milyon 213 bin 436 lot olarak yer aldı.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|SOIMAV
|6.700.000
|%9,93
|0,02
|CANTE
|5.568.579
|%8,25
|1,062
|HDFGS
|5.552.636
|%8,23
|0,922
|AEIMAV
|4.133.493
|%6,13
|0,074
|GAIKXV
|4.075.000
|%6,04
|0,02
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|SASA
|-40.263.264
|%31,99
|1,916
|ISCTR
|-6.394.190
|%5,08
|12,486
|FRIOCV
|-3.382.195
|%2,69
|0,02
|SLRAJ.V.B...
|-3.357.689
|%2,67
|0,06
|KOCMT
|-3.100.552
|%2,46
|2,648
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