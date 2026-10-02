Yapı Kredi Yatırım’ın 2 Ekim 2026 tarihli işlemlerinde alım ve satım tarafında öne çıkan hisseler belli oldu. TSİ 12.00 itibarıyla kurumun ekranında net hacim -1 milyar 243 milyon 213 bin 436 lot olarak yer aldı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet (TL) SOIMAV 6.700.000 %9,93 0,02 CANTE 5.568.579 %8,25 1,062 HDFGS 5.552.636 %8,23 0,922 AEIMAV 4.133.493 %6,13 0,074 GAIKXV 4.075.000 %6,04 0,02

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet (TL) SASA -40.263.264 %31,99 1,916 ISCTR -6.394.190 %5,08 12,486 FRIOCV -3.382.195 %2,69 0,02 SLRAJ.V.B... -3.357.689 %2,67 0,06 KOCMT -3.100.552 %2,46 2,648

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