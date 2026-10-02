İş Yatırım’ın 2 Ekim 2026 tarihli işlemlerinde alım ve satım tarafında öne çıkan hisseler belli oldu. TSİ 12.00 itibarıyla kurumun net işlem hacmi 680 milyon 927 bin 852 lot olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet (TL) MRGYO 7.132.649 %7,87 1,18 PAHOL 4.059.860 %4,48 0,911 CANTE 3.665.051 %4,05 1,094 BTCIM 3.650.927 %4,03 1,92 SASA 3.527.150 %3,89 1,972

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet (TL) SOIMAV -6.950.000 %5,02 0,02 GAIKXV -6.950.000 %5,02 0,02 ELILUV -5.827.190 %4,21 0,02 TSPOR -4.198.489 %3,03 0,819 KBIPVV -4.049.900 %2,92 0,02

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