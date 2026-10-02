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Alıma geçen İş Yatırım'ın en çok işlem yaptığı hisseler belli oldu. Listenin zirvesinde MRGYO yer aldı.

İş Yatırım’ın 2 Ekim 2026 tarihli işlemlerinde alım ve satım tarafında öne çıkan hisseler belli oldu. TSİ 12.00 itibarıyla kurumun net işlem hacmi 680 milyon 927 bin 852 lot olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet (TL)
MRGYO 7.132.649 %7,87 1,18
PAHOL 4.059.860 %4,48 0,911
CANTE 3.665.051 %4,05 1,094
BTCIM 3.650.927 %4,03 1,92
SASA 3.527.150 %3,89 1,972

İş Yatırım alıma geçti: MRGYO zirvede!, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet (TL)
SOIMAV -6.950.000 %5,02 0,02
GAIKXV -6.950.000 %5,02 0,02
ELILUV -5.827.190 %4,21 0,02
TSPOR -4.198.489 %3,03 0,819
KBIPVV -4.049.900 %2,92 0,02

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