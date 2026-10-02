Gözler, S&P’nin 16 Ekim’de açıklayacağı Türkiye’ye yönelik bu yılki ikinci kredi notu ve görünüm kararına çevrilmiş durumda.

Kuruluş, Nisan ayındaki son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "BB-/B", görünümünü ise "durağan" olarak teyit etmişti.

Kurum, yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturmasının beklenmediğini açıkladı.

"POLİTİKA TEPKİSİ HIZLI VE İKNA EDİCİ OLDU"

S&P Global Ratings Ülke Kredi Notları Direktörü Karen Vartapetov, yetkililerin soruşturma sürecinde aldığı düzenleyici önlemlerin oldukça seri ve ikna edici olduğunu ifade etti.

Sürecin kontrol altına alındığını belirten Vartapetov, fon soruşturmasının finansal sistemin geneline sirayet etmediğini ve ekonomiye dönük genel güveni bozduğuna dair güçlü bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Döviz kuru, dolarizasyon ve bankacılık likiditesi gibi ana göstergelerde panik havası yaşanmadığına dikkat çeken Vartapetov, olayın dar bir varlık sınıfıyla sınırlı kalması durumunda yatırımcı algısında kalıcı bir bozulma beklemediklerini dile getirdi.

SORUŞTURMA KREDİ KOMİTESİNDE GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye’nin kredi notunun bağımsız bir komite kararıyla belirlendiğini hatırlatan Vartapetov, fon sürecinin yaklaşan komite toplantısında bir risk başlığı olarak mutlaka gündeme geleceğini belirtti.

Ancak mevcut veriler ışığında, bu durumun geniş çaplı makroekonomik hasara yol açacağına dair belirgin bir gösterge olmadığının altını çizdi.

S&P yetkilileri, ekonomiye ilişkin temel öngörülerini de tazeledi:

• Enflasyon: Türkiye’de bu yıl ortalama enflasyonun yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

• Büyüme: Ekonomik büyümenin yüzde 3’e yakın olacağı öngörülüyor.

• Rezervler: Yıl içindeki enerji maliyetlerine rağmen toparlanan brüt rezerv seviyesi, kredi notunu destekleyen ana unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

"DOLARİZASYONA DÖNÜŞ İŞARETİ YOK"

Vartapetov, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, yüksek enerji fiyatları ve fon sürecine rağmen hanehalkının Türk lirasına ve TL mevduata olan güveninin sürdüğünü vurguladı. Piyasalarda yeniden dövize yönelim (dolarizasyon) yaşandığına dair herhangi bir işaret bulunmadığı belirtildi.

S&P Finansal Kuruluşlar Direktörü Regina Argenio ise sürecin en somut etkisinin hisse senedi piyasalarında görüldüğünü ancak ilk satış dalgasının ardından Borsa İstanbul’da değerlemelerin yeniden istikrar kazandığını ifade etti.

Argenio, sağlanan likidite desteği ve tasfiye sürecindeki kararlı adımlarla politika tepkisinin oldukça güçlü kaldığını ekledi.

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