Küresel piyasalarda yükselen tahvil faizleri ve petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

Güne 22,88 puanlık primle başlayan BIST 100 endeksinde sektör bazlı hareketlilik dikkat çekti:

• Bilişim sektörü, yüzde 0,72 artışla sabah saatlerinde en çok kazandıran endeks oldu.

• Holding endeksi yüzde 1,11, bankacılık endeksi ise yüzde 0,15 oranında değer kaybı yaşadı.

• Finansal kiralama ve faktoring sektörü ise yüzde 7,38’lik sert düşüşle açılışın en çok gerileyen tarafı oldu.

GÜNÜN HİSSEDEKİ PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞ TABLOSU

Günün ilk saatlerinde BIST 100 hisselerinde gerçekleşen net giriş ve çıkışlar incelendiğinde saat 10:30 itibarıyla para trafiği şu şekilde şekillendi:

En Çok Net Para Girişi Olan Hisseler



• TRALT: 46.979.097 TL net para girişi (yüzde 2,26 yükselişle 44,40 TL)

• ASTOR: 40.363.654 TL net para girişi (yüzde 5,44 yükselişle 221,00 TL)

• MGROS: 24.333.784 TL net para girişi (yüzde 1,30 yükselişle 506,50 TL)

• OTKAR: 13.304.115 TL net para girişi (Tavan seviyeye yakın yüzde 9,94 yükselişle 340,25 TL)

• ENKAI: 10.409.712 TL net para girişi (yüzde 1,51 yükselişle 83,90 TL)

• Öne çıkan diğer para girişi olan hisseler: KCHOL (8,57 milyon TL), GUBRF (4,89 milyon TL) ve ENERY (3,99 milyon TL).

En Çok Net Para Çıkışı Olan Hisseler



• ASELS: -285.825.208 TL net para çıkışı (Para çıkışına rağmen yüzde 1,28 yükselişle 374,75 TL)

• TUPRS: -36.813.108 TL net para çıkışı (yüzde 0,84 düşüşle 383,75 TL)

• AKBNK: -33.703.782 TL net para çıkışı (yüzde 0,22 yükselişle 67,70 TL)

• EREGL: -26.203.074 TL net para çıkışı (yüzde 0,49 düşüşle 36,44 TL)

• GARAN: -25.351.578 TL net para çıkışı (yüzde 0,08 yükselişle 126,30 TL)

• Öne çıkan diğer para çıkışı olan hisseler: BIMAS (-20,59 milyon TL), ISCTR (-16,24 milyon TL) ve PETKM (-16,08 milyon TL).

YURT İÇİNDE FON KOORDİNASYON KURULU TAKİPTE

Dünya genelinde yükselen borçlanma maliyetleri ve petrol fiyatlarındaki artışın Fed başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaşma süreçlerini diri tutacağı endişeleri, küresel risk iştahını baskılıyor.

Piyasaların odağında bugün ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisi ve Avro Bölgesi enflasyon verileri yer alıyor. Yurt içinde ise Fon Koordinasyon Kurulunun 2'nci toplantısından çıkacak mesajlar bekleniyor.

Teknik Seviyeler: Analistler, BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, olası geri çekilmelerde ise 12.100 ve 12.000 puanın kritik destek seviyeleri olarak takip edileceğini ifade ediyor.

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