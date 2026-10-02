İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından 2 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, işleme açılan temerrüt sıralarına ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre Takasbank Pay Piyasası’nda oluşan temerrüt açığının kapatılması amacıyla ASELS.TE, PRZMA.TE, SVGYO.TE ve KUVVA.TE pay sıralarında temerrüt alışı gerçekleştirilecek.

Temerrüt alışının takasının 2 Ekim 2026 tarihinde yapılacağı belirtildi. Açıklamada, yatırımcıların satış emirlerini ilgili pay sıralarına girebileceği ifade edildi.

2 İŞ GÜNÜ İÇİNDE TEMİN EDİLEMEZSE NAKDİ ÖDEME

Takasbank açıklamasında, Borsa İstanbul Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'nün 65'inci maddesine de dikkat çekildi.

Buna göre Takasbank tarafından teslim edilmesi gereken kıymetin, kıymet temerrüdünü takip eden 2 iş günü içerisinde piyasadan temin edilememesi halinde, alacaklıya teslim edilemeyen kıymet miktarının bedeli ödeniyor.

Açıklamada ayrıca, temerrüdün oluştuğu günkü kıymet alacaklısı üye ile temerrüdün nakdi ödemeyle sonlandırılacağı gündeki kıymet alacaklısı üyenin farklılaşabileceği belirtildi.

İlgili kıymetin 2 iş günü içerisinde piyasadan temin edilememesi ve nakdi uzlaşı sürecine gidilmesi halinde oluşabilecek takas süreçleri konusunda da yatırımcıların bilgi sahibi olması istendi