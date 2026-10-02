İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 2 Ekim Cuma günü için merakla beklenen "Günlük Yabancı Oranları" raporunu yayımladı.

2 Ekim verilerine göre gün içerisinde yabancı payı baz puan (bps) bazında en belirgin yükseliş gösteren ve yabancı satışı yiyen hisseler şunlar oldu:

Yabancı Oranı En Çok Artanlar:

• BESTE: +2,79 bps

• SARAE: +2,04 bps

• BORLS: +1,80 bps

Yabancı Oranı En Çok Azalanlar:



• YKSLN: -2,28 bps

• ATATR: -2,18 bps

• BULGS: -1,95 bps

YABANCININ İSTİKRARLI ALIM YAPTIĞI HİSSELER (SERİ YÜKSELİŞLER)

Yabancı yatırımcıların sadece bir günlük değil, günlerdir aralıksız pozisyon artırdığı hisseler öne çıkıyor.

İş Yatırım raporunda yabancı oranının sürekli arttığı dikkat çeken 5 hisse ve gün sayıları şöyle sıralandı:

• GEDIK: 7 gündür aralıksız artıyor

• TUCLK: 5 gündür aralıksız artıyor

• ASTOR: 5 gündür aralıksız artıyor

• EKIM: 5 gündür aralıksız artıyor

• ALBRK: 4 gündür aralıksız artıyor

YABANCININ ÇIKIŞ YAPTIĞI HİSSELER (SERİ DÜŞÜŞLER)

Öte yandan, yabancı oranında üst üste düşüş yaşanan ve yabancı ilgisinin zayıfladığı hisselerde de 6 günlük seriler öne çıktı. Yabancı payı aralıksız gerileyen hisseler:

• DAPGM: 6 gündür sürekli düşüyor

• KIMMR: 6 gündür sürekli düşüyor

• AKHAN: 6 gündür sürekli düşüyor

• BLCYT: 6 gündür sürekli düşüyor

• AKSEN: 6 gündür sürekli düşüyor

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