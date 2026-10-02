Yeni düzenlemeyle birlikte fiziki kart ve QR kodlu işlemlerde esnek limit dönemine geçildi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren bankaların güncellediği standartlara göre günlük ücretsiz ATM nakit çekim sınırları bankadan bankaya ve müşteri segmentine göre 10.000 TL ile 60.000 TL arasında farklılık gösteriyor.

QR KOD İLE İŞLEM YAPANLARA YÜKSEK LİMİT ESNEKLİĞİ

Yeni dönemde öne çıkan başlıklar ve kullanıcıların dikkat etmesi gereken detaylar:



• QR Kod Avantajı: Müşteriler, mobil bankacılık uygulamaları üzerinden QR kod kullanarak fiziki kart limitlerinin üzerine çıkabiliyor ve daha yüksek tutarda nakde anında erişim sağlayabiliyor.

• Sektörel Standartlar: Bankalar, finansal istikrarı korumak ve nakitsiz toplum vizyonunu desteklemek amacıyla dünya genelindeki benzer finansal güvenlik adımlarını uyguluyor.

• Mobil Kontrol Uyarısı: Vatandaşların ATM başında mağduriyet yaşamamaları adına, bağlı bulundukları bankanın en güncel kartlı ve QR kodlu çekim limitlerini mobil uygulamaları üzerinden kontrol etmeleri öneriliyor.