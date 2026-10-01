Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılış programında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında son haftalarda sermaye piyasalarının ana gündem maddelerinden biri haline gelen fon soruşturmasına da değindi.

"SÜRATLE ÇÖZÜYORUZ"

Soruşturma sürecinin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Erdoğan, yatırımcı haklarının korunmasına vurgu yaptı.

Erdoğan, "Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca söz konusu sürecin yalnızca sermaye piyasaları açısından değil, ekonomik güven ve toplumsal dengeler bakımından da yakından takip edildiğinin mesajını verdi.

EKONOMİK GÜVENLİK VURGUSU

Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinin devamında, konunun Türkiye'nin ekonomik güvenliği ve toplumsal barışı açısından bir risk haline gelmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Erdoğan, "Bu konunun, iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz" dedi.