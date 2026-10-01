İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Nisan 2022-Nisan 2026 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Ömer Gönül, “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İstanbul’a gelen Gönül, ifade vermeden önce Hürriyet’e yaptığı açıklamada, görev yaptığı dönemde gerekli denetim ve gözetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Gönül, SPK’nın denetim mekanizmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, hisselerdeki hareketlerin düzenli olarak takip edildiğini ve şüpheli işlemlerin incelemeye alındığını söyledi.

“HALK TEVECCÜH EDER DE BİR HİSSEYE YIĞILMA OLURSA...”

Gönül, “Bir hissedeki bin katlık artış SPK’nın gözünden kaçar mı? Bu fonların manipülasyonu nasıl fark edilmedi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Denetim ve gözetimler sıkıdır. Manipülasyonun veya kural dışı bir hareketin gözden kaçması olmaz. Tabii hiçbir şey yüzde 100 de değildir. Ayrıca öncelikle delillendirmek gerekir. Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen ‘manipülasyon’ olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Bu da bugünden yarına olmaz, ortalama üç-dört aylık bir süreç alır. Dosya da öylece oluşturulur.”

“GEREKLİ DENETİMLERİ YAPTIK”

Gönül, başkanlığı dönemindeki denetimlere ilişkin ise, “Biz kendi dönemimizde gereken denetimleri yaptık. Adı geçen fonlardan bazılarına para cezası da kestik. Bizim başlattığımız bazı soruşturmalar da bizden sonraki yönetim tarafından tamamlandı, bültenlere de geçti.” ifadelerini kullandı.

SPK’daki gözetim birimlerinin her gün hisselerdeki fiyat hareketlerini takip ettiğini belirten Gönül, yapay artış veya manipülasyon şüphesi bulunan işlemlerin mercek altına alındığını söyledi.

Şüphe yoğunlaşması halinde “ileri inceleme” sürecinin başladığını aktaran Gönül, karşılıklı işlemler ile alıcı ve satıcı arasındaki ilişkilerin incelendiğini ifade etti.

Gönül, şüphenin somutlaşması halinde dosya oluşturulduğunu ve soruşturma sürecinin başlatıldığını belirterek, gerekli yaptırımların uygulandığını söyledi.

Eski SPK Başkanı Gönül, soruşturma kapsamında savcılığa konuya ilişkin detaylı bilgi vereceklerini de ifade etti.