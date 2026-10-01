Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın 4. işlem gününe yükselişle giriş yaptı. BIST 100 endeksi TSİ 12.34 itibarıyla yüzde 1,07’lik yükselişle 12.073 puandan işlem gördü.

Borsa yükselirken, TSİ 12.30 itibarıyla en çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim A1YEN 1,65 TL %10,00 INFO 0,88 TL %10,00 SEYKM 2,97 TL %10,00 TATEN 4,96 TL %9,98 AAGYO 9,48 TL %9,98 EMNIS 130,20 TL %9,97 PASEU 31,12 TL %9,96 ARDYZ 61,80 TL %9,96 OTKAR 309,50 TL %9,95 ULAS 14,61 TL %9,93

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim TDGYO 6,39 TL -%10,00 PRZMA 19,80 TL -%10,00 PEKGY 3,33 TL -%10,00 ISVEA 27,54 TL -%10,00 EDATA 4,86 TL -%10,00 BURVA 315,00 TL -%10,00 BIGEN 44,48 TL -%10,00 USHOL 43,58 TL -%10,00 GUNDG 208,00 TL -%10,00 LYDYE 3.625,00 TL -%9,99

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