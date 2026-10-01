Borsa yeşil ışıkları yakarak yükselişe geçti. Taban ve tavan olan hisseler belli oldu. İşte taban ve tavan olan ilk 10 hisse...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın 4. işlem gününe yükselişle giriş yaptı. BIST 100 endeksi TSİ 12.34 itibarıyla yüzde 1,07’lik yükselişle 12.073 puandan işlem gördü.
Borsa yükselirken, TSİ 12.30 itibarıyla en çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Fiyat
|Değişim
|A1YEN
|1,65 TL
|%10,00
|INFO
|0,88 TL
|%10,00
|SEYKM
|2,97 TL
|%10,00
|TATEN
|4,96 TL
|%9,98
|AAGYO
|9,48 TL
|%9,98
|EMNIS
|130,20 TL
|%9,97
|PASEU
|31,12 TL
|%9,96
|ARDYZ
|61,80 TL
|%9,96
|OTKAR
|309,50 TL
|%9,95
|ULAS
|14,61 TL
|%9,93
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Fiyat
|Değişim
|TDGYO
|6,39 TL
|-%10,00
|PRZMA
|19,80 TL
|-%10,00
|PEKGY
|3,33 TL
|-%10,00
|ISVEA
|27,54 TL
|-%10,00
|EDATA
|4,86 TL
|-%10,00
|BURVA
|315,00 TL
|-%10,00
|BIGEN
|44,48 TL
|-%10,00
|USHOL
|43,58 TL
|-%10,00
|GUNDG
|208,00 TL
|-%10,00
|LYDYE
|3.625,00 TL
|-%9,99
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.